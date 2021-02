An 61 de la monnaie guinéenne: le gouverneur de la Banque centrale, Louncény Nabé, annonce de grandes réformes

A l’occasion du 61ème anniversaire de la monnaie guinéenne qui sera célébré ce dimanche 1er mars 2021, le Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Louncény Nabé, a, dans une déclaration rendue publique ce dimanche 28 février, annoncé les grandes réformes en cours.

Selon Louncény Nabé, dans la perspective de l’approfondissement des réformes, « la Banque centrale amplifiera ses efforts visant à assurer les conditions d’une gestion active de la liquidité bancaire afin de ramener le taux d’inflation à un chiffre.»

Le patron de la Banque centrale de Guinée d’ajouter ceci: « les réformes au niveau du marché des changes, notamment le perfectionnement des opérations de la salle des marchés seront poursuivies dans le but de consolider les acquis en matière de stabilisation du taux de change. Dans le domaine de la supervision bancaire, la Banque centrale entend rendre opérationnel le Conseil national d’épargne et de crédit, procéder à la révision de la loi bancaire, rendre automatiques la transmission et le traitement des situations comptables des banques, adopter des normes prudentielles tenant compte des dispositions de Bâle II et Bâle III, procéder à l’implémentation des normes IFRS9 et 16, et élaborer un cadre de stress testing »

Par rapport à la supervision des sociétés d’assurances, il a indiqué: « elle sera renforcée en même temps qu’un système de gouvernance conforme aux normes et standards internationaux sera mis en place. Les pools d’assurance pour les gros risques pétroliers et miniers seront opérationnalisés afin de réduire leur délocalisation. Les efforts pour la création d’un fonds de garantie des assurés, d’un centre de formation professionnel en assurance et actuariat et d’une société d’assurance agricole seront également poursuivis. »

Pour clore, le gouverneur Nabé a fait une annonce relative à la mise en place d’un système de monétique interbancaire en Guinée. « Un appel à concurrence a été lancé afin de recueillir les offres techniques et financières de potentiels soumissionnaires ayant l’expertise nécessaire. La Guinéenne de monétique est chargée du suivi de ce projet qui vise à assurer l’interopérabilité des transactions sur les cartes bancaires, entre elles et avec les supports de téléphonie mobile ». Il a réitéré l’engagement de la Banque centrale à accompagner les projets de développement du gouvernement sous le leadership du président de la République de Guinée, le prof. Alpha Condé.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22