An 61 du Sénégal : Alpha Condé écrit à Macky Sall

Fin des relations glaciales entre Conakry et Dakar avec l’implication de la Cedeao? Dans un message lu à la télévision nationale, le président Aopha Condé a félicité samedi son homologue sénégalais Macky Sall pour les 61 ans de lindpendance de son pays et a magnifié les relations entre la Guinée et le pays de la Téranga.

“Je voudrais vous assurer de ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement et la diversification de nos liens d’amitié de fraternité, unissant si heureusement nos deux pays”, a ajouté le président guinéen.

Conakry accuse régulièrement Dakar de soutenir ses opposants. Depuis la fin de la présidentielle du 18 octobre derkier qui a abouti à a la fermeture des frontières guinéennes, Alpha Condé ne cesse d’envoyer des piques chaudes à Macky Sall.