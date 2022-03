An 62 de la monnaie guinéenne: « le taux d’inflation sera ramené à un chiffre à la fin du 1er semestre de 2022 » (gouverneur BCRG)

A l’occasion du 62ème anniversaire de la monnaie guinéenne, qui sera célébré, ce mardi 1er mars, sous le thème: » la banque centrale de la république de Guinée face à la crise de covid 19: quelles implications pour la stabilité des prix et la stabilité financière? », le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée,(BCRG), Dr Karamo Kaba a rassuré lundi, dans son discours que son institution poursuivra ses efforts pour garantir la stabilité des prix et renforcer la résilience du secteur financier qui continue de subir les effets de la pandémie de covid-19.



« LLa Guinée célébra demain, 1er mars 2022, le soixante-deuxième anniversaire de sa souveraineté monétaire. Cette souveraineté monétaire confère à notre nation le privilège de battre sa monnaie. Elle permet d’impulser et de coordonner les actions du secteur financier dans le but de financer les grands projets de développement socio-économiques de notre pays« , a déclaré le Gouverneur de la BCRG, Dr Karamo Kaba. Ajoutant que « les soixante- deux ans de la monnaie Guinéenne que nous célébrons sont riches d’événements marquants avec toujours plus de succès que de défis. Ces succès ont permis à notre nation de poursuivre sa marche vers ses objectifs de développement économique et social, de contribuer à la consolidation de son indépendance économique et politique, à la stabilité macro-économique et au financement de l’économie. L’ anniversaire que nous commemorons nous offre l’occasion de notre monnaie et sur les problématiques actuelles liées notamment à la stabilité des prix et à la stabilité financière dans un contexte national et international marqué par les répercussions économiques et sociales de la pandémie de la covid 19 et du nouveau conflit politico- économique en urkraine entre les grandes puissances qui gouvernents le monde« .

Parlant de la perspective de la consolidation des acquis, le patron de la BCRG a indiqué: »la banque centrale poursuivra ses efforts pour garantir la stabilité des prix et renforcer la résilience du secteur financier qui continue de subir les effets de la pandémie de covid 19« .

A ce titre, dira t- il, « la BCRG utilisera ainsi les instruments de politique monétaire à sa portée pour ramener le taux d’inflation à un chiffre à la fin du premier semestre de 2022, sauf si des factures exogènes imprévisibles se declenchaient, comme ce fut le cas avec l’apparition de la covid en 2020. Elle renforcera à la fois son dispositif de surveillance ses mesures de soutien au secteur financier en fonction de l’évolution des effets de la crise sur notre économie ».

