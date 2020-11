An 62 de l’armée : le ministre de la défense inaugure le musée des armées au camp Samory 

À l’occasion des 62 ans de l’armée guinéenne ce 1er novembre, le ministre d’État chargé des affaires présidentielles et de la Défense nationale Dr Mohamed Diané a procédé à l’inauguration du Musée du camp Almamy Samory Touré de Kaloum. Un travail de mémoire qui permettra de comprendre au-delà de son aspect culturel les grandes étapes de l’évolution des forces armées guinéennes afin de corriger les imperfections et atteindre les objectifs fixés en matière de défense nationale et restaurer le patrimoine historique.

Selon le général de Brigade Mohamed Diané, ce musée représente un outil de réflexion mais aussi un espace de souvenir des hauts faits de l’histoire de la Guinée et de l’Armée guinéenne

« (…) Trois périodes de notre histoire sont ici présentées sous forme de photos, armes déclassées et autres effets qui rappellent la période précoloniale, la période coloniale et celle qui va de l’indépendance à nos jours. C’est avec votre soutien personnel que ce travail a été fait comme d’ailleurs le Musée du camp Soundjata à Kankan. C’est un travail de recherche qui ne fait que commencer et ce Musée du camp Samory a besoin encore de votre soutien pour se développer et étoffer ses collections. C’est le lieu de remercier Son Excellence Monsieur le président de la République, Chef des Armées pour avoir très tôt dit aux Guinéens de se pardonner et de se réconcilier. C’est justement grâce à cette volonté qu’il a été possible de mettre ici ensemble les souvenirs qui rappellent le passé de notre pays. Notre espoir est que ce lieu soit un espace de connaissance de notre histoire mais aussi un lieu de réflexion sur le passé de notre pays, bref un trait d’union entre tous les Guinéens surtout une mémoire pour les services de défense et de sécurité car, on défend mieux si en réalité on sait ce qu’on défend », a-t-il estimé.

Déjà au sein de ce musée se trouvent les premières collections et des équipements dont entre autres 250 photos historiques, 15 armes déclassées, 40 objets d’art, 20 vitrines de présentation des œuvres et 1319 ouvrages divers.

Selon Pépé Sévérin Théa, Directeur Général du patrimoine historique, archives et musée des armées, des projets sont en vue pour donner une nouvelle visibilité aux exploits de l’armée guinéenne.

« Au niveau de notre Direction, à part les grands efforts fournis pour la préservation, la conservation et la gestion de nos fonds d’archives, nous ambitionnons entre autres la réalisation de l’inventaire des sites et espaces historiques militaires ; l’ouverture d’un réseau de bibliothèques de lecture dans les régions militaires avec l’appui de la francophonie ; la réalisation d’un documentaire sur l’histoire de l’armée en collaboration avec la DIRPA. La mise en œuvre de ces projets donnera à coup sûr une nouvelle visibilité aux exploits de l’armée guinéenne, renforcera les liens entre nos armées et différents publics spécialisés, mais aussi, elle sera un des piliers du programme « Armée-Nation », élément important de la réforme des services de défense et de sécurité. Excellence Monsieur le ministre d’État, toutes ces activités vont nécessiter un personnel suffisant et bien formé, des moyens roulants pour les recherches et les collectes sur le terrain, des équipements de présentation et de valorisation, et des fonds pour l’acquisition, la préservation et la valorisation des collections », souligne-t-il.

Dans son discours de circonstance, le ministre de la défense Dr Mohamed Diané après avoir rendu un hommage appuyé aux pères fondateurs de l’armée guinéenne, a aussi rassuré de son soutien pour pérenniser cet acquis.

« Soyez rassurés, notre soutien ne fera pas défaut pour non seulement pérenniser ces acquis mais aussi et surtout pour obtenir d’autres résultats à travers notamment la mise à disposition d’infrastructures mieux adaptées à la conservation des œuvres muséales. Pour terminer, je lance un appel à tous les chercheurs et conservateurs d’ici et d’ailleurs d’apporter leur contribution au succès de ce Musée en participant notamment à la collecte des pièces historiques nécessaires à la diversification des œuvres exposées pour en faire une référence et une bibliothèque d’art militaire dans la sous- région », a-t-il invité.

L’inauguration de ce musée retrace le parcours élogieux de l’armée guinéenne et à travers elle celui de la Guinée.

Maciré Camara