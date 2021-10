An 63 de la Guinée : “notre beau pays a perdu beaucoup de ses enfants valeureux” (col. Doumbouya)

Il y a 63 ans, la Guinée sous la direction du syndicaliste Ahmed Sékou Touré accédait a l’indépendance. A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance de la république de Guinée, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouy, accompagné de son épouse Lauriane, a procédé, ce samedi 02 octobre à la place des martyrs à Kaloum au dépôt d’une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs du pays.



Cette cérémonie qui a connu la présence des personnalités civiles, militaires du pays ainsi que des mbassadeurs était placée sous le signe de “l”expérience et de rassemblement”.



Après le dépôt de la gerbe de fleurs, le président du CNRD a déclaré :” je profite de cette journée du 02 octobre pour souhaiter bonne fête à toutes les filles et tous les fils de ce pays. Notre beau pays a perdu beaucoup de ses enfants bien sûr valeureux. C’est donc une occasion pour moi de saluer leurs mémoires et implorer le bon Dieu pour qu’il les accepte dans son paradis. Comme nous l’avons déjà dit, cette fête est placée sous le signe de l’expérience et de rassemblement. Notre pays a plus que jamais besoin de ses fils, de l’union sacrée de toute la population pour qu’ensemble nous arrivons à construire ce pays”.



A rappeler que c’est à l’occasion de la célébration de l’an 60 en 2018 de la fête de l’indépendance de la république de Guinée au stade du 28 septembre que le colonel Mamadi Doumbouya a été révélé au grand public.

Elisa Camara

+224654957322