An 63 de l’indépendance : le CPUG discute de ses projets futurs autour d’un repas

À l’occasion des 63 années de l’indépendance guinéenne, les secrétaires du parti Changement, Progrès et Unité pour la Guinée (CPUG) avec à leur tête Dr Ibrahima Sacko président du parti se sont retrouvés autour d’un déjeuner. Objectif : parler de la situation actuelle du pays, discuter des projets du parti et surtout se retrouver en famille surtout et partager un repas.

Ayant tout comme la majorité des partis politiques pris acte de la prise du pouvoir par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), le CPUG a exprimé son souhait de voir cette transition se dérouler dans de très meilleures conditions. Pour Abdoul Aziz Kaba, le secrétaire général, le Professeur Alpha Condé a juste été victime de son destin.

« Le CPUG comme la majorité a pris acte de la prise du pouvoir par le CNRD. Et en tant que croyant, je dis qu’on ne peut pas se défaire du destin. Le Président Alpha Condé a vécu son destin dans lequel il ne pouvait pas jouer l’avenir des Guinéens, car c’est deux choses différentes. Nous avons pris acte de la prise du pouvoir et nous souhaitons que cette transition se passe dans de très meilleures conditions », a-t-il souhaité.

Parlant de la prestation de serment du Colonel Président de la République, Abdoul Aziz Kaba a estimé qu’il fallait soutenir le nouveau dirigeant.

« Les grandes lignes que j’ai retenues c’est qu’il a dit dans son discours déjà qu’il n’y aura pas de recyclage. J’ai vu des gens, des personnes de l’ancienne classe politique s’il faut ainsi, c’était une honte. Ils étaient venus assister à la prestation de serment du nouveau dirigeant guinéen. C’était un peu une honte, parce que c’est des gens qui ne peuvent à mon avis plus rien apporter à la Guinée. Ils ne peuvent rien proposer à ce peuple. Ils n’ont même plus de perspectives de toute façon. Je me demande qu’est-ce qu’ils peuvent apporter à la Guinée maintenant qu’ils n’ont pu apporter lorsqu’ils étaient aux affaires ? Donc déjà, ce point dans le discours du Président a retenu mon attention et j’ai adhéré. Il a parlé de l’unité nationale, il a parlé de l’instrumentation de la justice. Vous savez, quand la justice fonctionne mal ça crée des frustrations, et quand il y a des frustrations ça crée des tensions. C’est ce qui a poussé même certains pays autour de nous à la rébellion, que Dieu nous en garde. Donc ces points ont retenu mon attention et nous soutenons ce nouveau dirigeant dans la transition qu’il va diriger », a-t-il estimé.

Pour message, le CPUG par la voix de son secrétaire général demande au Colonel Président de la République de pas se faire « embarquer par tous ces visages vieillissants de l’ancienne classe politique, qu’il ne se fasse pas embarquer par les politiciens alimentaires car nous savons qu’il y a des partis ici qui n’existent que de nom et dans les cartables. Donc ils n’ont aucun militant sur le terrain, même pas les membres de leur famille. Nous souhaiterions que la transition dure dans un délai raisonnable. Il vaut mieux les laisser se déterminer. Parce que moi je pense qu’ils veulent d’abord mettre les instances parlementaires et gouvernementales en place avant de se déterminer », dira-t-il.

Maciré Camara