An 75 du PDG-RDA/Oyé Béavogui fustige l’administration coloniale : « le bilan a été négatif sur tous les plans » 

À l’occasion ce samedi 14 mai 2022 des 75 ans du parti PDG-RDA de feu Président Ahmed Sékou Touré, le secrétaire général par intérim s’est prononcé sur le bilan économique et social de l’administration coloniale avant l’indépendance.

Selon le camarade Oyé Béavogui, ce fut un bilan négatif sur tous les plans et ce, pendant les 60 années de colonisation.

« Sur le plan de l’éducation, peu d’infrastructures scolaires ont été réalisées. Aucun cercle ni aucun canton ne possédait des infrastructures scolaires secondaires à part la capitale qui a connu la réalisation d’un collège lycée de Donka. Quelques rares écoles primaires parsemées sur le territoire national explique le désenchantement progressif de la formation intellectuelle des nouveaux cadres qui auront charge d’administrer le pays. Quant aux infrastructures de l’enseignement supérieur, le pays n’en comptait aucune. (06 cadres supérieurs seulement ayant reçu des formations à l’extérieur).

Sur le plan des infrastructures routières, seules quelques pistes étaient ouvertes sans grand aménagement. Aucun aéroport à l’exception de Gbessia qui n’avait aucune dimension internationale. Les infrastructures sanitaires et celles sociales (édifices) brillant par leur absence, sans compter le coût que cela pouvait générer pour le peu qui existe. L’enseignement sélectif ouvert seulement aux familles des chefs de cercles ou des cantons et certaines familles nanties. L’eau et l’électricité constituant des services sociaux de base n’étaient approvisionnées qu’à la presqu’ile de Kaloum… Voici l’état dans lequel le PDG-RDA a pris les rênes du pouvoir en Guinée », a-t-il déclaré.

Maciré Camara