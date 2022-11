An 99 de la Türkiye. « Nous accueillons avec une grand joie “le compromis” trouvé entre la Guinée et la CEDEAO » (Volkan Türk VURA)

La République de Türkiye a célébré le 29 octobre dernier ses 99 ans d’indépendance. A Conakry, l’ambassadeur turc Volkan Türk VURAL, dans son discours, a vanté les relations entre son pays et la Guinée.

« La Türkiye a condamné le coup d’Etat du 5 septembre 2021, mais a aussi déclaré qu’elle sera toujours avec et aux côtés du peuple Guinéen dans ces moments difficiles », a souligné le diplomate. Discours…



(…) Distingués invités,

Tout protocole observé,

Hoşgeldiniz, soyez les bienvenus, Al Nisene, Vonu Sene, Kotoli Mon.

Ma chère épouse Arlinda et moi, avons le grand plaisir et l’honneur de vous accueillir ce soir, à l’occasion de notre fête nationale avec un jour de retard.

Nous célébrons avec vous, ce soir, le 99ème anniversaire de la proclamation de notre République.

Permettez-moi tout d’abord de vous lire le message de SEM Président de la République de Türkiye à l’occasion de la fête nationale.

Ma Chère Nation,

Je vous salue avec mes sentiments les plus sincères, avec affection et respect.

Aujourd’hui, nous ressentons tous la fierté et l’enthousiasme de célébrer le 99ème anniversaire de la République de Türkiye.

J’exprime mes félicitations à chacun de nos citoyens des 81 provinces de notre pays, et à nos millions de citoyens vivant aux quatre coins du monde, à l’occasion de la Fête de la République du 29 Octobre.

J’aimerai exprimer ma gratitude en mon nom, au nom de mon pays et de mon peuple à tous nos amis qui partagent notre joie en ce jour de fête dans nos missions à l’étranger.

À cette occasion, je tiens à commémorer une fois de plus avec gratitude, le Fondateur de notre République, Ghazi Mustafa Kemal Atatürk et tous les héros qui ont couronné de victoire notre guerre d’indépendance ainsi que les membres patriotes de la Grande Assemblée Nationale.

Je souhaite la miséricorde d’Allah à nos martyrs tombés au nom de notre indépendance tel que pénétrant un jardin de roses et je commémore nos vétérans avec gratitude.

Nous poursuivons sans cesse notre lutte pour élever « au-delà même du niveau des civilisations contemporaines », la République de Türkiye, que nous avons établie dans des conditions très difficiles il y a 99 ans, tout en payant un lourd tribut.

Grâce aux révolutions de la démocratie et du développement que nous avons menées ces 20 dernières années, nous avons levé non seulement les obstacles dressés devant la volonté nationale, mais également démoli les murs épais entre le peuple et la république.

Nous avons œuvré pour que Türkiye devienne un pays dont la démocratie est prise en exemple, dont l’économie est impressionnante, dont la diplomatie est suivie avec intérêt, et qui préserve son unité nationale et sa fraternité de la manière la plus ferme, en dépit de toutes sortes de sabotages.

Force de constater que Türkiye, dont la lutte pour l’indépendance a inspiré les peuples opprimés il y a un siècle, est toujours à portée des yeux et des cœurs.

Nos efforts pour instaurer la paix, la stabilité et la justice à une époque remplie d’incertitudes mondiales croissantes, sont appréciés par tous.

Nous nous efforçons de créer une zone de paix et de prospérité autour de nous, grâce à notre politique étrangère entreprenante et humanitaire, en passant par la résolution de la tragédie humanitaire en Syrie, à la crise russo-ukrainienne.

En tant que pays qui fournit l’aide humanitaire la plus élevée proportionnellement à son revenu national, nous venons au secours des opprimés, des victimes et des personnes dans le besoin, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leurs différences.

Alors que nous renforçons le prestige et l’importance de notre pays à l’échelle mondiale, nous poursuivons sans relâche nos efforts d’investissement et de développement dans notre pays.

Le gaz naturel que nous avons découvert dans la mer Noire et pour lequel nous travaillons jour et nuit pour l’acheminer dans nos foyers, nous a ouvert de nouveaux horizons dans le domaine de l’énergie.

Nous avons atteint une capacité à concevoir, développer, produire et exporter nos propres produits dans l’industrie de la défense.

Nous sommes en concurrence avec nous-mêmes dans tous les domaines allant de l’agriculture au tourisme, des transports, à l’éducation et à la santé, et nous élevons constamment plus haut la barre de la réussite.

Il y a quelques jours, nous avons posé les fondations du plus grand projet de logements sociaux de notre histoire, qui répondra aux besoins en logement et en terrain d’environ six millions de nos citoyens.

Le 29 octobre, nous avons organisé une cérémonie pour la sortie de TOGG, la première voiture électrique nationale conçue et construite dans notre pays.

Malgré toutes les injustices et les obstacles auxquels nous sommes confrontés, nous posons les fondations de nos visions 2053 et 2071.

Nous sommes déterminés à construire le « Siècle de Türkiye » sur les infrastructures de travaux et de services que nous avons apportées à notre pays.

Qu’Allah nous accompagne et nous aide dans notre voie.

Fort de ces réflexions, je célèbre encore une fois notre fête de la République et je souhaite la santé, la paix et le bien-être à notre peuple.

Gloire aux âmes de nos martyrs !

Joyeux 99ème anniversaire de notre République !

Avec mes meilleurs vœux…

Recep Tayyip ERDOĞAN

Président de Türkiye



Mesdames et Messieurs,

Comme Mon Président a indiqué dans son message,

En se situant dans une région fragile qui se trouve sur des failles géostratégiques, entourée d’un cercle de feu, Türkiye contribue significativement à la consolidation de la paix et de la stabilité dans sa région ainsi qu’à la résolution des conflits. Ce faisant, elle embrasse fortement la fameuse devise d’Atatürk « Paix dans le pays, paix dans le monde. » qui continue toujours à nous guider dans nos actions tant au niveau national et international.

La République de Türkiye et la République de Guinée sont des pays frères qui possèdent des relations très solides dans tous les domaines.

Türkiye a condamné le coup d’Etat du 5 septembre 2021, mais a aussi déclaré qu’elle sera toujours avec et aux côtés du peuple Guinéen dans ces moments difficiles.

Étant un pays qui a beaucoup souffert d’interventions non démocratiques, nous souhaitons un retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Türkiye est prêt à aider la Guinée et à ses institutions durant la transition en vue d’organiser des élections libres et démocratiques dans le cadre d’une nouvelle Constitution.

Dans ce sens, nous accueillons avec une grand joie “le compromis” trouvé entre la Guinée et la CEDEAO.

Nos relations commerciales et économiques constituent les éléments les plus concrets de notre actuelle coopération qui touche directement la population guinéenne. Elles ont joué un rôle dans la progression de l’économie guinéenne et qui s’accroît à un rythme soutenu depuis la visite de notre Président S.E.M. Recep Tayyip Erdoğan en 2016.

De nombreuses entreprises turques sont établies en Guinée. Actuellement les investissements turcs dépassent 600 millions de dollars avec plus de 20 sociétés qui travaillent au développement économique de la Guinée.

Je tiens à souligner que nous sommes fiers de nos concitoyens établis dans le pays qui nous est très cher.

Effectivement, de nos jours dans un monde globalisé, où le concept comme « la diplomatie publique » gagne du terrain, nos concitoyens jouent un rôle primordial pour représenter d’une bonne manière le dynamisme et le professionnalisme du peuple turc.

Je voudrais aussi parler du rôle joué par notre agence de développement TİKA. En réalisant des projets avec les partenaires Guinéens, elle est devenue un acteur indéniable dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture.

Le projet de création d’un centre audiovisuel à l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté à Dubréka, est un meilleur exemple dans ce sens.

Les dirigeants et certains étudiants de cet institut sont avec nous ce soir. Vous pouvez constater que certains tableaux des étudiants de cet institut sont aussi exposés dans la salle pour vente.

En les appréciant et même plus en les achetant vous pouvez aider à cet institut qui est la seule et unique école des arts en Guinée.

D’autre part, les étudiants de cet institut vont nous faire une démonstration de la danse folklorique de Türkiye.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de m’adresser en turc à mes concitoyens pour notre fête nationale.

Değerli vatandaşlarımız…

Bugün bayramımızı büyük bir coşku ve minnet duyguları ile kutluyoruz. Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının meydana getirdikleri yeni Cumhuriyetin,ne kadar kıymetli ve değerli bir adım olduğunu bir kez daha anlıyor ve onları saygı ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyet’in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle.

‘Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun’.

Je vous remercie pour votre aimable attention ,,,,