Ana De Vicente Lancho : ‘’une mission commerciale des entreprises espagnoles sera en Guinée le 14 juin prochain’’

En Guinée depuis le 1er juin dernier, la conseillère économique et commerciale de l’ambassade d’Espagne, Ana De Vicente Lancho basée à Abidjan et qui couvre la Guinée, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire vient de terminer sa mission.

Avant de s’envoler ce vendredi pour la capitale ivoirienne, elle a tenu à rencontrer la presse pour déballer ce qu’elle a pu faire durant ces quelques jours à Conakry.

A l’entame, elle dira qu’elle est arrivée en Guinée depuis mardi dernier, pour une mission de quatre (4) jours. « Le but de cette mission est de renforcer les liens commerciaux, économiques et d’investissements entre la Guinée et l’Espagne. Les rapports commerciaux sont bénéfiques pour nos deux Etats. La Guinée fournit assez de ses produits à notre pays (Espagne) et nous pouvons bien encourager ces chiffres là. Il y a déjà 18 entreprises espagnoles qui sont installées en Guinée et qui développent des projets dans l’intérêt de la Guinée. Et je dois vous dire qu’il y a un nouvel élan de la part du gouvernement espagnol pour encourager davantage les exportations et les investissements des entreprises espagnoles en Guinée. C’est dans ce sens qu’on a voulu montrer aux autorités guinéennes, lors de notre visite, notre intérêt accru à être plus présent ici en Guinée… »

A la question de savoir ce qu’elle a pu obtenir au cours de cette mission, elle dire qu’elle a eu des informations par rapport aux projets prioritaires pour les années à venir et aussi des opportunités pour les sociétés de son pays.

« On a rencontré Les différents ministres sectoriels dont celui de l’hydraulique, de l’Agriculture, des Transports, de la Santé, la secrétaire générale du Ministère de l’Economie et des Finances, la ministre du Tourisme, la ministre de l’Energie. Au terme de toutes ces rencontres, nous avons compris qu’il y a des points d’intérêt pour nos sociétés et nos investisseurs. C’est le bon moment de venir en Guinée car, il y a une nouvelle période qui s’est ouverte. Ce que nous voulons faire, c’est recueillir toutes ces informations et les partager avec les sociétés espagnoles. Certainement, nous ne connaissons pas assez la Guinée au point vue économique et commercial en Espagne. C’est pourquoi nous voulons promouvoir une approche beaucoup plus accrue entre nos deux pays (…) Nous, nous exportons des produits un peu diversifiés dont les produits alimentaires, les matériels de construction et certains appareils électriques. Nous voulons élargir les produits que nous importons de la Guinée. Pour cela, il faudrait qu’on contribue à produire davantage en Guinée. Nous pouvons accompagner la Guinée vers une économie qui peut transformer davantage des produits alimentaires ici », dira-t-elle.

Plus loin, elle a affirmé que sa visite était aussi une manière de créer des liens entre les sociétés espagnoles et celles guinéennes e vue de faciliter les partenariats économiques et commerciaux. « A cet effet, je vous annonce qu’il y aura une mission commerciale des entreprises espagnoles dès le 14 juin prochain, fin de trouver des partenaires guinéens dans divers domaines dont l’agriculture, BTP et les produits alimentaires (…) Lors de notre visite, une partie de mon équipe s’est attaquée à identifier les partenaires qu’on peut connecter aux sociétés espagnoles afin de voir les points communs pour faire des exportations et des importations », a-t-elle mentionné.

Youssouf Hawa Keita

+224 622285400