ANAFIC grippée à N’zérékoré : « pratiquement 7 mois que nous ne sommes pas payés » (employé)

Les travailleurs de l’ANAFIC (Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales), dans la région administrative de N’zérékoré, au sud du pays, traversent un moment très difficile en cette période de crise sanitaire dans le pays. Pour cause, il y a de cela plusieurs mois qu’ils ne sont pas entrés en possession de leur dû.

Après plusieurs mois d’attente sans suite, un des employés qui a requis l’anonymat, a expliqué la situation dans laquelle ils se retrouvent.

« Cela fait pratiquement 7 mois que nous ne sommes pas payés. Ce qui nous rend le quotidien difficile. Vous même vous savez que cette période est compliquée avec la maladie. Depuis le mois d’octobre 2020, on n’a pas été payé. Nous tendons maintenant vers le cinquième mois. Et pendant ce temps, nos responsables nous recommandent de faire des plans d’action opérationnels (PAO), qui n’ont jamais abouti et qui nous coûtent énormément d’argent. Vraiment, on leur demande de nous sortir de cette galère. Aujourd’hui, nous sommes dépassés par cette réalité. Nous avons des familles à nourrir. Comment nous allons expliquer à notre famille que nous ne sommes pas payés. On en a marre et on a trop patienté mais en vain. On ne peut plus continuer à attendre », dira notre interlocuteur.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tel: 621-94-17-77.