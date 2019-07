Angleterre : Cellou Dalein dit que le pouvoir est opposé au social que fait son épouse Halimatou  

Au cours d’un meeting qu’il a présidé à Birmingham, en Angleterre, le chef de file de l’opposition, Mamadou Cellou Dalein Diallo a remercié dimanche les femmes pour le soutien qu’elles apportent à son épouse, soulignant « le soutien précieux » de Halimatou dans son combat politique. Non sans déplorer le geste du pouvoir qui ne veut pas que sa femme fasse du social…

« Je vais remercier les femmes qui ont décidé de soutenir mon épouse Hadja Halimatou. Je confirme qu’elle m’apporte un soutien précieux au niveau du combat politique, dans les affaires sociales, dans les secours qu’elle apporte à tous ceux qui sont en détresse, dans l’assainissement de la ville chaque fois qu’elle peut, parce que le pouvoir ne veut pas qu’elle le fasse, mais elle joue un rôle important à mes côtés pour le rayonnement de l’UFDG et pour le succès du combat que nous sommes en train de mener. Donc je voudrais vous remercier très sincèrement pour l’appui que vous nous apportez, que vous lui apportez, pour le respect et la considération que vous lui avez apporté parce qu’effectivement elle le mérite parce qu’elle fait un travail immense en Guinée au profit des pauvres, au profit des malades et au profit des sinistrés, donc à cet égard je ne peux que vous remercier pour ça », s’est félicité l’ancien Premier ministre qui a posé hier ses valises aux Etats-Unis.

Maciré Camara