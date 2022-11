Angleterre: des milliers de fidèles à l’écoute du sermon du Pr Koutoubou Sano à la Grande Mosquée de Londres

A l’invitation de la direction du Centre Culturel Islamique de la capitale britannique, Londres, le Professeur Koutoubou Moustapha Sano, Secrétaire Général de l’Académie Internationale de l’OCI, a prononcé le sermon du vendredi à la mosquée centrale de Londres (London central mosque), située près de Regent’s Park.

Le thème du sermon [fait le 11 novembre dernier en arabe et en anglais] était: « Le Devoir de la citoyenneté ».

L’éminent intellectuel guinéen a commencé son sermon en rappelant aux fidèles que l’univers entier appartient à Dieu Tout-Puissant, et que la terre entière appartient également à Dieu Tout-Puissant, et que l’homme est chargé de la construire et de la préserver de façon conséquente et responsable.

« En effet, Dieu nous a créés d’un mâle et d’une femelle et Il nous a constitués en peuples, nations et en tribus, afin que nous puissions nous connaître et collaborer entre nous. Par conséquent, les pays dans lesquels nous vivons, ont des droits que nous devons remplir, et des devoirs auxquels nous devons adhérer. Parmi les plus importants de ces droits, nous devons aimer ces peuples, ces nations et ces tribus, les protéger, préserver leur sécurité, leur stabilité et leur prospérité, et chérir notre appartenance à ces entités, en reconnaissance de leurs bienfaits et de leur bienveillance envers nous. Si un musulman prend un pays comme patrie et lieu de sa résidence, il doit exercer les droits susmentionnés, se conformer à sa législation, respecter ses lois et s’éloigner de tout ce qui contrevient aux réglementations établies. Et pour cause, il devrait être reconnaissant pour l’opportunité offerte à lui, à sa famille, afin d’avoir une vie décente », souligne professeur Sano. Indiquant clairement qu’un musulman britannique devrait être fier d’être Britannique et musulman en même temps, et qu’il devrait aimer ce pays, qui lui a fourni tout ce dont il a besoin en termes de soins, de protection et d’une vie digne.

Professeur Koutoubou Sano a assuré qu’il n’y a pas de conflit entre être musulman et britannique en même temps.

« S’agissant de la citoyenneté et l’appartenance religieuse, ces deux choses ne se contredisent pas, mais elles se complètent, se soutiennent mutuellement. Le pays dans lequel vous avez choisi de vivre, de travailler, de profiter de ses richesses et de ses opportunités et d’y élever vos enfants, n’entre pas en conflit avec la préservation de votre identité religieuse. L’islam est plus grand que d’être confiné à un pays particulier ou de confiner la présence islamique à un pays particulier. L’islam est venu pour le monde entier et pour l’ensemble des habitants de la terre », fait-il savoir aux milliers de fidèles venus l’écouter.

Plus loin, il a abordé avec aisance la morale et le comportement d’un musulman dans n’importe quel pays

« Le musulman, dit-il, doit être un modèle d’honnêteté, de travail, de sérieux et d’intégrité. La meilleure des actions pour une personne, c’est de manger du travail de ses mains et de ne pas être un fardeau pour la société. Le musulman doit aussi donner à ses fils et à ses filles une éducation solide qui en fasse des bâtisseurs et de bons citoyens, qui contribuent à l’édification et à la préservation des nations, et participent à leur développement, à leur progrès et à leur renaissance. Son Excellence a également appelé les fidèles à rester à l’écart de la violence, du fanatisme, de l’extrémisme, du terrorisme et de tout ce qui nuit aux nations et offense la réputation de l’islam et des musulmans. L’islam est innocent de la violence contre les enfants, les femmes et les animaux. Le Prophète Mohamed, Paix et Salut sur Lui, fut un homme parfait, sérieux et intègre dans son comportement et ses actions ».

Parlant de l’islamophobie, Professeur Sano a précisé que « la lutte contre ce phénomène ne passe pas par la violence, mais plutôt par la présentation de l’islam et des valeurs de l’islam de manière objective et sereine. Cependant, il va falloir présenter à celles et ceux qui ne connaissent pas le Prophète de l’islam, sa biographie afin de leur permettre de mieux connaître ce grand messager de Dieu. Certes, ils trouveront en lui un être humain, humble, paisible, compatissant et digne ».



Il a conclu son sermon captivant en appelant les fidèles à rester à l’écart de toute forme de violence, de haine des religions, de mépris des symboles et d’intolérance. Non sans implorer Dieu de protéger le Royaume-Uni et le monde entier du fléau des guerres, des catastrophes et des conflits.

La prière du vendredi a été suivie par une foule estimée à plus de cinq mille fidèles qui ont rempli la mosquée, l’esplanade et les routes autour du lieu de prière.

Aussi faut-il noter que le sermon, largement diffusé sur les réseaux sociaux, a reçu une large approbation de la part des fidèles et des dirigeants nationaux et islamiques de Grande-Bretagne.