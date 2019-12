Angleterre : un garçon hospitalisé à même le sol à cause d’un manque de lits

Un garçon de quatre ans suspecté d’avoir une pneumonie a été contraint de dormir sur le sol d’une salle de traitement d’un hôpital par manque de lits.

Jack Williment-Barr a été photographié allongé sur un tas de manteaux et respirant à travers un masque à oxygène à l’infirmerie générale de Leeds (LGI) le 3 décembre.

L’hôpital s’est excusé et a déclaré qu’il avait eu sa semaine la plus occupée depuis 2016.

Sa mère, Sarah Williment, a dit au Daily Mirror qu’en voyant elle-même la crise du NHS (système de santé), elle voterait pour les travaillistes.

Seules les chaises sont disponibles

Dr Yvette Oade, médecin-chef des hôpitaux universitaires de Leeds, a déclaré : “Nos hôpitaux sont très occupés en ce moment et nous sommes désolés que la famille de Jack ait eu une longue attente dans notre service des urgences”.

Elle a ajouté : “Nous sommes extrêmement désolés qu’il n’y avait que des chaises disponibles dans la salle de traitement, et pas de lit. C’est en deçà de nos standards élevés habituels, et pour cela, nous voudrions présenter nos sincères excuses à Jack et à sa famille”.

Jack a été emmené chez son médecin généraliste mardi dernier, avec des vomissements, de la diarrhée, de la toux et de la fièvre.

Il était malade depuis six jours avec ce que le médecin généraliste avait cru être un virus, mais comme il ne s’était pas amélioré, il a été emmené en ambulance à l’unité des accidents et des urgences de la LGI.

Mme Williment l’a dit au Mirror : “Il n’arrêtait pas de demander à s’allonger. Il est resté sans lit pendant quatre heures et demie”.

“Il avait besoin de dormir et de s’allonger. Il a commencé à s’endormir et il s’est endormi sur un tas de manteaux” a-t-elle expliqué avant de conclure “il n’y avait pas de lit pour lui à A&E et il n’y avait pas de lit pour lui dans la salle, alors il a dû dormir sur le sol”.

Après son attente dans la salle de traitement, Jack a finalement été transféré dans un service où il a attendu pendant cinq heures sur un chariot avant de trouver un lit.

Il a par la suite reçu un diagnostic pour la grippe et une amygdalite et a pu passer son congé maladie à la maison le jour suivant.

Mme Williment a fait l’éloge du personnel médical mais a dit : “Je suis frustré par le système et le manque de lits, que je présume être dû à un manque de financement au SSN pour fournir les services requis”.

La “crise” du système de santé

Le Premier ministre avait reçu des appels pour s’excuser auprès de la famille de Jonathan Ashworth, secrétaire d’État à la Santé.

“Boris Johnson devrait s’excuser personnellement auprès de Jack et de sa famille. Une décennie de compressions de la part des conservateurs nous a amenés à cette crise dans notre système de santé ?” a-t-il dit.

“Si les conservateurs gagnent jeudi, les patients, y compris les enfants, en souffriront encore cinq ans. Nous avons besoin d’un gouvernement travailliste pour sauver notre système de santé”.

Interrogé sur l’incident lors d’une interview sur LBC, M. Johnson a déclaré : “Bien sûr, je compatis beaucoup et je m’excuse auprès de tous ceux qui ont vécu une mauvaise expérience”.

“Dans l’ensemble, je pense que le NHS fait un travail extraordinaire et je pense qu’il mérite tous les éloges pour le service qu’il fournit – mais il a besoin d’investissements et c’est pourquoi nous le faisons maintenant” (…)

