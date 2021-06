Annadif Mahamat Saleh à Sékhoutouréya : “j’ai eu un entretien très riche que je vais mettre dans ma feuille de route”

Nommé il ya près de deux mois, Annadif Khatir Mahamat Saleh, représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) s’est entretenu, ce lundi, 7 juin au palais Sékhoutouréya avec le président de la République, Alpha Condé.

Au sortir de cet entretien, accompagné du ministre des Affaires étrangères de la Guinée, le représentant de Guterres est revenu sur les temps forts qui ont marqué cette prise de contact avec le numéro 1 guinéen.

“Il y a un mois, le secrétaire général m’a nommé son représentant spécial d’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Donc, cette rencontre avec le président Alpha Condé est dans le cadre d’une tournée que j’ai entreprise pour rencontrer les chefs d’Etat, me présenter, recevoir leurs orientations, leurs conseils et leur dire un peu ma vision pour l’Afrique de l’Ouest le Sahel. Et j’ai eu un entretien très très riche que je vais mettre dans ma feuille de route pour permettre de mieux apprécier le problème de la sous-région”, a t il fait savoir à la télévision nationale.

A préciser qu’ après Sékhoutouréya, Mahamat Saleh Annadif a échangé avec le secrétaire du cadre permanent du dialogue politique et social, Fodé Bangoura.

Elisa Camara

