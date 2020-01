An 2020 : le Ministère de la Fonction publique annonce le recrutement de 12 à 15 mille jeunes

A l’occasion de la nouvelle année, les travailleurs du Ministère de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration se sont réunis ce mercredi 8 janvier, pour présenter leurs vœux à leur ministre, Billy Nankouman Doumbouya. C’était dans l’enceinte dudit département en présence des responsables de la section syndicale et de nombreux employés.

D’entrée, l’honneur est revenu au représentant de la section syndicale de prendre la parole au nom de tous les travailleurs, pour souhaiter bonne et heureuse année au ministre et à ses plus proches collaborateurs. Selon lui, l’année 2019 a été une année d’entente entre les travailleurs qui a permis d’atteindre les résultats ‘’tangibles’’.

Quant au secrétaire général du Ministère, Ousmane Bangoura, il est revenu de long en large sur les principaux résultats obtenus au cours de l’année écoulée, avant d’annoncer les grands chantiers qui seront bientôt attaqués.

« Dès le premier trimestre, c’est d’abord essayer de lancer la phase 2 du projet Rajeunir et Féminiser. Et ça, c’est un projet qui contribuera à renforcer les compétences de la jeunesse, mais aussi d’une proportion très significative des femmes. Comme vous le savez, le président Alpha Condé a un penchant spécial pou les jeunes mais aussi pour les femmes. Et pour qu’une administration soit une administration de révérence, il faut que les agents du public soient des agents compétents qui peuvent atteindre les objectifs assignés aux différentes structures », dira-t-il, avant d’annoncer que pour cette seconde phase de ce projet, le département a une prévision de 1000 à 1 500 jeunes.

Mais ce qui est surtout intéressant pour cette phase 2 précise-t-il, « c’est que nous allons organiser des formations mobiles qui seront déplacées vers l’intérieur du pays. Nous avons remarqué généralement que les fonctionnaires n’aiment pas aller à l’intérieur du pays parce qu’ils se disent oubliés. Donc, nous préférons prendre des thématiques ici pour aller les dispenser aux agents qui sont dans les différentes régions administratives. »

Parlant du recrutement pour cette année 2020, il dira que les cas de quelques départements ministériels sont déjà validés à savoir l’Environnement, l’Education et la Santé. « Globalement pris, on va se retrouver pour ces trois départements autour de 12 à 15 mille jeunes qui vont être recrutés cette année à la fonction publique », a mentionné Ousmane Bangoura.

Prenant la parole, le ministre Billy Nankouman Doumbouya s’est réjoui de la bonne collaboration qui a toujours animé les travailleurs de son département. A l’en croire, les résultats obtenus en 2019 sont satisfaisants. C’est pourquoi il a exhorté l’ensemble des travailleurs à maintenir le cap pour, dit-il, faire face aux autres défis majeurs.

Youssouf Keita