Annoncé en Amérique à partir du 14 juin, Cellou Dalein va-t-il snober la Crief?

Attendu à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour répondre à sa convocation, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est annoncé pour une tournée en Amérique du Nord.

L’annonce de la tournée de Cellou Dalein Diallo a été faite à travers communiqué dont Mediaguinee détient copie par la coordination des fédérations de l’UFDG de l’Amérique qui invite l’ensemble des militants et sympathisants du parti, la communauté guinéenne, des États-Unis, du Canada toutes associations guinéennes et africaines ainsi que la société civile et les partis politiques à une grande mobilisation pour accueillir Cellou Dalein Diallo.

Selon le communiqué, la tournée de Cellou Dalein Diallo au Canada et aux États-Unis se déroulera du 14 au 25 juin prochain.

Toutefois, la date de la tournée annoncée du leader de l’UFDG en Amérique du Nord coïncide au lendemain de la convocation de Cellou Dalein Diallo à la CRIEF (13 juin) pour « détournement de deniers publics, corruption d’agents publics et enrichissement illicite ».

La question qui taraude désormais les esprits est de savoir si le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo va-t-il snober la convocation de la CRIEF au profit d’une tournée au Canada et aux États-Unis d’Amérique…

Sadjo Bah

625016669