Annonce Groupe Fréquence Médias : Ecoutez FIM FM sur 95.3, à partir de ce lundi 25 janvier (communiqué)

La Direction Générale du Groupe Fréquence Médias (GFM), a l’agréable plaisir de vous annoncer la mise en ondes, ce lundi, 25 janvier 2021, à partir de 6h00, de sa Radiodiffusion, FIM FM.

Ainsi, les auditeurs de la zone spéciale de Conakry et des préfectures environnantes, pourront suivre FIM FM sur la fréquence 95.3, attribuée par l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, à travers l’acte dénommé ‘’Autorisation d’installation et d’exploitation de la Station de Radiodiffusion sonore à usage commercial’’ (A/Ra/001/ARPT/2021), en date du 13 janvier 2021.

Ce top départ de Fréquence Infos Médias (FIM FM), première radio guinéenne d’information en continu, marque également le début d’un mois de campagne de promotion de ladite Radio, à travers la diffusion d’une infime partie de ses programmes.

La Direction Générale du Groupe Fréquence Médias (GFM), vous remercie déjà pour toute l’attention portée sur notre projet, qui comprend FIM FM 95.3, la télévision FM24, le site internet www.fimguinee.com, et leurs différentes applications digitales.

Bonne écoute à tous et à toutes !

Le Directeur Général

Aboubacar Diallo