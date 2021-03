Ansa Diawara du MENA : ‘’toutes les activités sportives et culturelles sont interdites dans les établissements scolaires’’

Tous les regroupements de masse sont désormais interdits au sein des établissements d’enseignement pré-universitaire sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à nouvel ordre. Selon le porte-parole du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Ansa Diawara, cette décision est due à cause de la deuxième vague de coronavirus en Guinée, et surtout du récent affrontement entre élèves du collège et du lycée de Hoggo-M’bouro de Labé, dans la matinée du samedi, 13 mars dernier, lors d’un tournoi interclasse.

« Rappeler vous qu’à un moment donné, il y a eu résurgence d’Ebola, précisément à Gouécké, dans la région forestière. Et c’est suite à ça que la décision a été prise par monsieur le ministre suspendre toutes les activités sportives et cultures dans nos différentes écoles. Puisque qui parle d’Ebola parle de sueur, du toucher. Pourquoi cette décision a été prise au départ ? Mais comme vous savez dans toutes nos concessions scolaires, à partir du mois de janvier, dans le deuxième trimestre de l’année scolaire, il y a les compétitions scolaires qui s’organisent. Certaines avaient même déjà démarrées, mais avec la résurgence d’Ebola, cela avait été suspendu pour que nous puissions tous être ensemble pour lutter efficacement contre cette épidémie d’Ebola. Mais le dernier évènement de Labé, malgré la suspension de ces activités sportives et culturelles, les dégâts que vous connaissez, la décision a été prise. A savoir l’interdiction formelle jusqu’à nouvel ordre de toutes les activités sportives et culturelles dans nos établissements scolaires, y compris les cours des sports. Et aucune date n’a été pour le moment donnée pour la reprise des activités », affirme Ansa Diawara porte-parole du MENA.

Force est de rappeler que cet affrontement de Labé, entre élevés s’était soldé d’un biland’une dizaine de motos, du bureau de la direction et des classes saccagées, et des dizaines d’élevés deux bord blessés, plusieurs filles évanouies.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

