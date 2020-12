Ansoumane ‘’Baffoé’’, DG de la Police distingué : ‘’nous ferons tout pour restaurer l’autorité de l’État’’

La 3ème édition du Fanion d’honneur du Mérite a eu lieu le vendredi 4 décembre 2020 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Coléah. Décerné au Directeur Général de la Police nationale, l’Inspecteur général Ansoumane Camara alias ‘’Baffoé’’, le Fanion d’honneur du Mérite est un symbole de témoignage, de reconnaissance du mérite dans l’accomplissement du devoir citoyen. La cérémonie de remise de cette 3ème édition du Fanion d’honneur du mérite a eu lieu en présence du président de l’Assemblée nationale, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de bon nombre de membres du corps diplomatique.

Cette distinction a été décernée à l’Inspecteur Général Ansoumane Camara ‘’Baffoé’’ pour son dévouement et son engagement politique, mais aussi et surtout pour sa contribution remarquable au rayonnement de la police nationale. Très heureux, le Directeur Général de la police nationale a remercié le chef de l’État et ses parents avant de dédier son prix à ses collègues.

« Puisqu’on ne peut pas mettre le nom de la première compagnie, deuxième, jusqu’à la compagnie N°16 qui est à Beyla là-bas, du commissariat central de Kaloum jusqu’à celui de Yomou, ils ont voulu vous distinguer à travers ma personne. Je voudrais profiter de l’occasion pour vous remercier. Sans vous, je ne pouvais pas atteindre ce niveau. Sans vous, cet objectif ne pouvait pas être atteint », a-t-il estimé.

Abordant les dangers auxquels sont confrontés les services de sécurité dans certaines zones dans le cadre du maintien d’ordre, Ansoumane Camara ‘’Baffoé’’ appelle les agents à faire preuve de professionnalisme et de retenue. « Si hier, certains parmi nous étaient fâchés parce qu’on est malmenés, on tire sur nous avec des fusils de calibre 12, on tire sur nous avec des PMAK, au nom de ce fanion, au nom de cette distinction, je voudrais vous ramener au professionnalisme, à la retenue dans le cadre de la sécurité des citoyens guinéens et de leurs biens… », a-t-il déclaré.

Le Directeur Général de la Police nationale a donné des assurances quant à la restauration de l’autorité de l’État, dans le strict respect de la loi. « Le but pour lequel vous nous avez distingué, vous ne serez jamais déçus. Vos maux, vos soucis dans le cadre de la sécurisation des citoyens et de leurs biens, dans le cadre du respect des droits humains, seront appliqués par la police nationale dans l’intérêt de la République. Nous ferons tout pour restaurer l’autorité de l’État, défendre les Institutions de la République dans le respect des droits humains », a-t-il assuré.

Maciré Camara