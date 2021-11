Ansoumane « Baffoé » quitte la Police : « je pars grandi… »

À l’occasion de la passation de service entre lui et le nouveau Directeur Général de la police nationale entrant, l’Inspecteur Général de Police Ansoumane « Baffoé » Camara a adressé un message plein d’émotion mais surtout de recommandations à ses désormais anciens compagnons.

Dans son allocution de circonstance, Ansoumane 2 Camara « Baffoé » qui a servi la police en grimpant tous les échelons depuis le grade de sous-brigadier s’est dit déjà préparé au départ depuis son accession au grade d’Inspecteur Général.

« Je voudrais m’adresser à vous chers compagnons, vous sans lesquels je ne serais pas ce que les gens disent, c’est avec vous on mettait les dispositifs de 5 heures du matin des fois jusqu’à 22 heures. C’est avec vous qu’on a pu faire ce qu’on a pu faire. Du Général Lansana Conté on a géré Janvier, Février, on est venu gérer la transition de Dadis et de Sékouba, nous avons géré le régime du Professeur Alpha Condé jusqu’au 5 septembre, jusqu’à l’avènement du CNRD. On l’a fait aussi ensemble. C’est en commun accord avec les autres amis des autres corps que nous avons voulu amener le changement. Donc je vous ramène, je vous exhorte d’accompagner le CNRD dans les mêmes idéaux de paix, de sécurité et de changement. Quant à moi, je pars grandi à travers vous, vous pouvez compter sur moi. C’est rare d’avoir cet âge, ce grade et d’aller à la retraite. J’ai commencé au grade de sous-brigadier, et de sous-brigadier jusqu’au grade d’Inspecteur Général, j’ai porté tous ces grades là à cette école. Donc si certains pensent que je suis affecté, je suis dérangé, je vous mets en garde et je vous dis de ne pas vous inquiéter, je suis déjà préparé. Parce que quand tu es déjà directeur général de la police nationale, Inspecteur Général de police, même si c’est le Professeur Alpha Condé qui m’avait enlevé, je ne pouvais plus revenir parmi vous. Donc depuis que j’ai été nommé et que j’ai pris service ici, je me suis déjà préparé mon départ. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre engagement, je vous recommande de vous mettre à la disposition du nouveau Directeur qui est un ami à vous, qui est un Camarade de promotion à vous, pour tout ce qu’il voudra vous commander dans l’intérêt supérieur de la nation », a-t-il déclaré. Remerciant par l’occasion le Président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya pour le respect dont il a toujours fait preuve à son égard, le désormais ex-Directeur Général de la Police Nationale a émis le souhait de le voir mener à bon port le bateau qu’il dirige désormais.

« Je voudrais profiter de la même occasion pour remercier et féliciter le président du CNRD, Président de la République, Chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya pour l’estime, le respect, le sérieux qu’il a toujours accordé avant même son avènement à la tête de la République, parce que nous sommes des opérations, on se frottait, il m’a toujours respecté, il m’a toujours appelé , pour cela je lui reste reconnaissant. Sur ce, je voudrais demander à dieu que le bateau qu’il est en train de diriger, que Dieu puisse l’aider à le mener à bon port sur le chemin de son choix. Et lui dire que je suis entièrement à sa disposition matin, midi, soir, tant que je suis en bonne santé. Quand aux collègues policiers, ce n’est pas un adieu, c’est un au . Dans la vie d’un homme il y a plusieurs chemins, demandons à Dieu qu’il puisse nous garder dans la prospérité et dans la santé pour que la police guinéenne prospère », a-t-il souhaité.

Maciré Camara