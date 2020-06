Ansoumane Fofana « Ouzby » : “je trouve incongru de parler de falsification d’un texte de loi dont on ne reconnaît pas l’existence”

L’étau se resserre sur le régime Alpha condé depuis le double scrutin du 22 mars dernier. Une élection qui a renouvelé le parlement et dotée le pays d’une nouvelle constitution. Outre les pressions à l’international, le Chef de l’Etat est confronté à une vague de mécontentement du Front National pour la Défense de la Constitution. Le pouvoir est accusé d’avoir soustrait frauduleusement plusieurs articles dans la nouvelle constitution en vigueur.

D’où la colère des responsables du FNDC. Mais ce front peut-il s’arroger le droit de dénoncer cet état de fait et de se prononcer sur la nouvelle loi fondamentale ? Le conseiller communal de Matoto, Ansoumane Fofana, « Ouzby », aborde la question.

Médiaguinée: la Guinée s’enfonce davantage dans la crise avec le dialogue quasi impossible entre le pouvoir et l’opposition avec la supposée « falsification » de la nouvelle constitution. Quelle analyse faite vous de cette situation ?

Fofana: j’ai une réponse très claire sur le sujet. Il faut qu’on sorte de cette manipulation de l’opinion. Je trouve incongrue de parler de falsification d’un texte de loi dont on ne reconnaît pas l’existence. Normalement, tous ceux qui se sont opposés à la tenue du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier devraient continuer à s’abstenir d’évoquer ce dossier. C’est avant tout une question de cohérence envers soi et envers le combat qu’ils ont mené. Que l’opposition ou le FNDC soient clairs avec le peuple de Guinée, on ne peut continuer à mener en bateau tout le monde. Qu’est-ce que ces défendent enfin de compte ? La Constitution de 2010 ou celle adoptée et promulguée par le Président Alpha condé ? Voilà, le vrai sujet. Il va falloir que le FNDC clarifie sa position réelle.

Pour vous le FNDC n’a pas son mot à dire sur la nouvelle constitution ?

Absolument pas. Il dit qu’il ne reconnait pas notre nouvelle, la loi fondamentale donc qu’il continue de s’accrocher à sa constitution de 2010.

La nouvelle constitution est désormais en vigueur en Guinée. Ce qui veut dire le Président Alpha Condé peut être candidat cette année pour un 3èm mandat. Il maintient toujours le flou. Quelle est ta position sur le sujet ?

Je pense que la décision revient au Chef de l’Etat. Pour ma part, je ne trouve pas d’objection. Aujourd’hui, la loi est de son côté. Le choix lui revient entièrement et à personne d’autre. C’est quelqu’un qui a dédié la vie à son pays et au bien-être de ses populations. Je suis certain qu’au moment venu, il fera ce que le peuple de Guinée souhaite. Encore une fois, je le redis rien ne l’empêche de ne pas être candidat à partir du moment où nous avons une nouvelle constitution.

Moussa CAMARA