ANSS : Dr Sakoba Keïta passe la main à son successeur sous une forte émotion

Le tout nouveau Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), a pris fonction ce Lundi 6 novembre. Il remplace au poste Docteur Sakoba Keïta. La cérémonie de passation de service s’est déroulée au siège de l’ANSS en présence du ministre de la santé et de l’hygiène publique.

Dans son discours de circonstance, Dr Sakoba Keïta, a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées pour son rayonnement avant de souhaiter la bienvenue à son remplaçant, le Pr Fodé Amara TRAORÉ.

Poursuivant, il a exhorté son successeur : « à continuer d’œuvrer pour la performance de l’Institution en charge des maladies épidémiologiques en Guinée. Je te prie et je te confie tout le personnel de l’ANSS. Ce sont eux qui sont tes forces. Tu ne peux pas aller faire tout ce qu’ils font à l’intérieur du pays. Ton rang de professeur et ton leadership fera que le mur que j’ai construit ne tombe pas. J’ai fait la fondation mais la performance te revient, je vous souhaite bonne chance », a déclaré Docteur Sakoba Keïta avant de conclure : « 40 ans de service, c’est beaucoup. Pour moi d’ailleurs, c’est un bonus de 10 ans que j’ai eu, je serai parti il y a longtemps ».

Le Directeur général entrant a pour sa part tenu à rendre hommage à son prédécesseur. Selon Professeur Fodé Amara Traoré, le leadership de Docteur Sakoba Keïta a permis à l’ANSS d’être aujourd’hui « un organe capable de surveiller et d’engager une riposte vigoureuse contre toute épidémie en République de Guinée

Il a par ailleurs rassuré sa totale disponibilité et son engagement à travailler dans une franche collaboration avec le personnel de l’agence, pour souligne t-il : » la réussite de notre mission. Seuls le mérite et le respect de notre feuille de route guideront nos actions »

Par ailleurs, Bouna Yattassaye, le Directeur Général Adjoint de l’ANSS, a, au nom de tout le personnel rendu un hommage mérité au directeur général sortant pour son leadership durant les 6 années passées ensemble avant de souhaiter la bienvenue au nouveau DG de l’ANSS tout en lui rassurant que tout le personnel est à sa disposition pour la poursuite de la mission « l’ANSS est une famille fondée sur des valeurs d’intégrité, de professionnalisme et de promptitude… En tant que professeur agréé, nous ne doutons point de votre capacité de conduire les destinées de l’ANSS mais aussi à vous intégrer à la famille dont vous êtes déjà membre à travers la lutte contre le covid-19 et d’autres maladies »

