Anti-drogue : 2 Guinéennes arrêtées avec de la cocaïne dans le ventre à l’aéroport de Conakry

Deux jeunes filles guinéennes en provenance d’Addis-Abeba, en Ethiopie ont été interpellées, dimanche 20 octobre dernier, à l’aéroport international de Conakry-Gbessia en possession de la cocaïne par les services spéciaux de la lutte anti-drogue.

Ces jeunes filles qui ont été interceptées avec de la drogue dans le ventre, ont été présenté, ce vendredi par les services spéciaux de la lutte anti-drogue et du crime organisé dirigé par les colonel Moussa Tiégboro Camara.

Selon, Commissaire divisionnaire, directeur adjoint de l’office chargé de la lutte contre le crime organisé, Traoré Daba : »On vous a appelé ce matin pour vous présentez deux jeunes filles dont nous avons interpelé le dimanche 20 octobre à l’aéroport international de Conakry Gbessia, on a reçu des informations selon lesquelles , elles venaient à Conakry en provenance d’Addis-Abeba (Ethiopie) et qu’elles transporteraient de la cocaïne , et toute de suite nous avons mis en place une équipe pour pouvoir les interceptées à l’aéroport« .

Vers les 16heurs 50 minutes, a-t-il poursuit: » le même jour à la descente de l’avion elles ont été interpelées par notre équipe et pour ouverture d’une enquête. On les a interrogées, au départ elles ont nié, mais finalement elles avaient ingérer la drogue dans leurs estomac, elles commençaient à avoir des douleurs .Donc, elles ont avoué qu’elles transportaient de la drogue « .

A en croire, le commissaire, l’une d’être elles était à son deuxième voyage le premier voyage: « elle est partie de Conakry, le 05 octobre dernier pour déposer un demi kilo de cocaïne en inde. Apres avoir déposer la drogue, elle est revenue encore à Addis-Abeba pour encore prendre cette fois ci près d’un kilo, c’est-à-dire des boules de 15 grammes et une soixantaine de boule en compagnie de la seconde qui était à son premier voyage ».

« Ce deuxième voyage, elles devaient se rendre à Colombo au Sri Lanka pour déposer de la drogue. Mais arrivées à Dubaï, on les bloquées pour faute de visas et elles y sont restées pour 24 heures. Comme elles ont retardé à Dubaï, comme elles avaient de la drogue dans le ventre, elles ne pouvaient pas garder. Elles ont commencé à sortir une certaine quantité. Après elles ont quitté pour se rendre à Addis-Abeba pour sortir le reste« .

Par ailleurs de préciser: « à notre niveau, on a pu avoir avec elles 5 boules. C’est des jeunes filles guinéennes qui sont exploitées par des narcotrafiquants surtout de nigérians(…) »

Elisa Camara

