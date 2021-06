Antonio condamnné : “c’est une décision scandaleuse contre laquelle nous allons exercer un pourvoi en cassation” (avocat)

L’arrêt rendu meecredi par la Cour d’Appel condamnant Mamadou Antonio Souaré et la Féguifoot à payer 500 millions gnf au trio Super V-Blasco et Morton ne passe pas. Me Lancinè Sylla a parlé de “décision scandaleuse contre laquelle nous allons exercer un pourvoi en cassation”. C’était au micro de nos confrères de Guineenews…

« Nous retenons que cette décision est scandaleuse parce qu’un procès doit être juste et équitable. Il faut permettre à toutes les parties de faire valoir leurs moyens. Dans ce procès, cela n’a pas été le cas. Il y a un parti pris manifeste, criard de la par de la cour. Raison pour laquelle nous avions récusé les membres de la formation en charge du dossier. Et, après avoir déposé cette requête (de récusation), le premier président a pris une ordonnance suspendant la continuation des débats. L’instance étant suspendue, nous apprenons entre-temps que le dossier est enrôlé ici. Or, lorsque l’audience est suspendue, personne ne peut reprendre les débats sans avoir appelé de façon contradictoire toutes les parties comme le prévoit l’alinéa premier de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Ce qui est encore plus grave, vous avez l’un des prévenus qui n’est pas là, mais donc les avocats ont plaidé. Or, en matière pénale, on ne peut pas plaider une cause en l’absence du prévenu que l’on défend. Pis, vous avez dû constater que l’arrêt qui vient d’être entendu a condamné solidairement la FEGUIFOOT et monsieur Antonio Souaré. Or, monsieur Antonio Souaré comme tel n’est pas partie dans ce procès. La cour ne pouvait donc pas condamner une personne qui n’est pas partie à un procès. C’est pourquoi c’est une décision scandaleuse contre laquelle nous allons exercer un pourvoi en cassation.»