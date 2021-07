Antonio Souaré-Alpha Condé : en filigrane, cette image en dit beaucoup ! (Par Ousmane Kandé)

Savoir lire entre les lignes a toujours son pesant d’or et cette finesse est loin d’être l’apanage d’une seule personne. Présumons ensemble alors que les uns et les autres ont déjà cerné les contours et les pourtours de ce qui est en filigrane !

Sur l’image qu’illustre cette tribune, le richissime homme d’affaires Antonio Souaré, comme d’ordinaire, est assis dans son bureau. Mais ce qui est nouveau et surtout mis en exergue, c’est le portrait du Chef de l’État accroché au mur ! Était-il là auparavant ? Ne vous en pressez pas de dire que je cherche des poux dans la tête ! Observez et vous verrez !

De prime abord, tout paraît anodin ! Antonio Souaré fait juste un post sur sa page Facebook pour souhaiter un bon vendredi aux musulmans : « En ce jour sacré pour les musulmans, je souhaite à tous mes frères et sœurs une bonne prière du Vendredi. Qu’Allah accepte toutes nos prières et nos saluts sur notre noble prophète Mohammed (PSL). », a-t-il écrit ce 9 juillet.

Mais le sens de la communication va bien au delà et réside d’ailleurs dans ce qui est mis en évidence au mur : la photo d’Alpha Condé! De façon ostentatoire, l’homme d’affaires ou son entourage veut prouver aux yeux de l’opinion publique disons plutôt aux yeux du pouvoir la fidélité d’Antonio Souaré au locataire de Sékhoutouréya. Et encore une fois, rien n’est anodin ! Surtout n’aller pas chercher cette image sur la page Facebook de monsieur Souaré : elle a été retirée 2 heures après ! Pourquoi ? Je l’ignore!

Alors que des zélés du pouvoir soupçonnent à tort ou à raison l’homme d’affaires de couver une carrière politique, ce qui n’est pas un péché en soi, il est compréhensible que l’intéressé fasse profil bas pour préserver ses intérêts dans le pays. Les vicissitudes qu’a connues l’homme ces derniers temps en disent long sur la volonté délibérée du pouvoir de nuire à ses intérêts.

Pourvu que cette photo du Président de la République soigneusement exhibée dans le bureau d’Antonio Souaré soit l’amorce d’une confiance indéfectible entre les deux hommes ! Même si le retrait de cette image de sa page Facebook risque d’être à nouveau mal interprété !

Ousmane Kandé, Journaliste