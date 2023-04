Antonio Souaré construit une mosquée d’une capacité d’accueil de 1.200 places à Wondima (Kindia)

Ce lundi 17 Avril 2023, ce sont des milliers de personnes qui vont déferler à Wondima pour assister à l’inauguration de cette maison de Dieu, entièrement financé par un des valeureux fils de la localité, Mamadou Antonio SOUARE, PDG du groupe SAM-GBM.

Cet homme qui a fait parler son cœur dans son quartier de naissance, Wondima, dans la Commune urbaine de Kindia, pour le grand bénéfice des croyants ; lesquels, en effet viendront de partout pour célébrer l’inauguration de cette mosquée ; n’est pas à son premier geste. Il a construit par ailleurs et équipé des Centres de Santé, des Dispensaires et des Ecoles, mais aussi, il a effectué des Ouvrages de franchissements dans plusieurs localités etc. Et ce, par une générosité sans altérité, cependant, dans une humilité grandeur nature qui authentifie sa cordialité pour les autres et son abnégation pour les prescriptions Divines.

En ce mois béni de Ramadan, une lecture du Coran, des invocations Divines et des bénédictions seront faites par les croyants qui y convergeront, en faveur de la stabilité de la Nation guinéenne et de l’entente entre ses filles et fils.

Ça sera une nouvelle occasion pour le PDG de SAM-GBM, d’inviter les guinéens à la solidarité effective, au travail et l’esprit de justice, qui sont des valeurs qui se retrouvent dans la devise de notre pays, dans un sens inversé.

Modèle de réussite, Antonio SOUARE est un bel exemple dans sa posture d’homme loyal et de dévoué pour toutes causes, tendant à la bonne morale et l’éthique religieuse de toutes obédiences, permettant le dialogue des cultures par le biais de la religion.

De l’école primaire Thierno Djibia dans Condetta où il fût inscrit pour la première fois par le vieil Instituteur feu Souleymane THIAM, en passant par l’école de la mission Catholique, sans oublier l’école Régionale publique de Kindia, tous ses amis d’enfance aujourd’hui vivants seront à l’honneur, à ses côtés ; ceux, passés outre-tombe, bénéficieront de prières pour le repos éternel de leurs âmes.

Antonio SOUARE mérite d’être soutenu et encouragé pour sa vision transversale de rassemblement de tous les guinéens, de toutes ethnies et de toutes origines ; gage certains de la réussite d’un pays en pleine mutation, pour le grand bonheur de nos populations, l’équité dans leurs chances et la stabilité de notre chère Nation.

Ibrahima DIALLO, journaliste et Écrivain