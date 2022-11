Antonio Souaré : « tout Dinguiraye a adopté Mamadi Doumbouya »

La commune rurale de Kalinko a remporté ce samedi 26 novembre, le tournoi de football doté du trophée colonel Mamadi Doumbouya. La grande mobilisation de la population de Dinguiraye n’est pas passée inaperçue aux yeux de Mamadou Antonio Souaré, parrain de la compétition.

Impressionné par la mobilisation de la population pour la réussite du tournoi, le PDG du groupe SAM-GBM admet que c’est tout Dinguiraye qui a adopté le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

Le richissime homme d’affaires, Antonio Souaré a exprimé sa fierté de représenter le colonel Mamadi Doumbouya à Dinguiraye pour la tenue du tournoi.

« D’abord c’est un sentiment de fierté d’avoir mobilisé tant de monde, deux (2) fois plus que le 5 (novembre, démarrage du tournoi ndlr). Ce que j’ai remarqué et qui est fascinant, c’est qu’une ville comme Dinguiraye, à 14 heures ça trouve que le terrain est déjà rempli alors que le 5 novembre, on a attendu 16 heures pour que le stade soit rempli. Ce qui montre déjà la réussite. C’est une grande fierté de représenter ici comme parrain le chef de l’État (…). C’est exceptionnel pour une ville religieuse, mobiliser tant de monde et réussir un tournoi surtout pendant la coupe du monde. Que les gens laisse les télévisions pour venir au stade, vous savez que c’est très rare. Je crois que c’est à refaire. Et quant le terrain sera encore beaucoup plus amélioré, je crois que ça serait exceptionnel », a déclaré Mamadou Antonio Souaré.

Plus loin, il admet que c’est toute la préfecture de Dinguiraye qui a adopté le colonel Mamadi Doumbouya à travers ce tournoi de football.

« Tout Dinguiraye a adopté le président Doumbouya. On vient à Dinguiraye pour avoir des bénédictions, pour se repentir. Quand on voit que Dinguiraye est mobilisé pour un tournoi, pour un homme qui n’est même pas là, que ses représentants soient aussi considérés, il y a de lectures de coran partout, je crois que la paix qu’on recherche pour la Guinée, j’en suis sûr que cette paix est revenue. Nous prions Dieu que cette paix qui part de Dinguiraye plane sur toute la république de la Guinée », a finalement souligné Antonio Souaré.

Le richissime homme d’affaires a promis du gazon synthétique pour le stade préfectoral de Dinguiraye, en janvier 2023.

Sadjo Bah