Antonio sur la santé de Ibrahima Traoré : ‘’la haute médecine allemande a oublié des clous dans sa chair’’

Le président de la Fédération guinéenne de football (FGF) Mamadou Antonio Souaré lors de la présentation samedi dernier à Conakry du maillot du Syli national pour la Can 2019 a salué le patriotisme et l’engagement de Ibrahima Traoré, milieu de terrain du club allemand Borussia Mönchengladbach.

A en croire le patron du football guinéen, « le capitaine du Syli Ibrahim Traoré qui est venu [dans l’équipe] avec une grande forme inouïe. Vous le savez que dans chacun de nos matchs, il a été l’un des seuls rares joueurs à avoir tout le temps le trophée de l’homme du match. Il faut qu’on explique aussi ce qui l’arrive dans ces derniers temps. Il avait suivi une opération il y a deux ans et si ça se fait en Guinée, ils vont dire que c’est la médecine africaine ou c’est Conakry. Mais, la haute médecine allemande a oublié des clous dans sa chair et c’est pourquoi il était régulièrement blessé. Et quand les derniers examens ont révélé la présence des clous, le garçon lui-même a décidé de se faire opérer. Comme l’équipe avait besoin de lui et son entraîneur avait besoin de lui, il dit : ‘’non, tu attends après le championnat on te faire opérer’’. Il dit : ‘’ non’’. Parce que s’il avait attendu cela, il n’allait pas pouvoir jouer pour nous. Donc, il s’est fait opéré et aujourd’hui il est arrivé encore au sommet de son art. Il m’a appelé et dit : ‘’ tonton, je veux venir mais on ne m’a donné mon kiné je veux venir avec lui. Mais il ne vient pas pour moi seul. Je veux que quand il vient pour s’occuper de ma santé, qu’il s’occupe de la santé de tous les joueurs’’. Ce que j’ai apprécié et j’ai donné mon accord. Il est venu avec son kiné de très haute qualité ».

Ibrahima Traoré (30 ans) et ses collègues ont quitté hier Marrakech où ils étaient en stage pour rejoindre Alexandrie en Egypte où ils doivent livrer leur premier match de la CAN contre le Madagascar le samedi prochain.

Mohamed Cissé