AOB et Jean Guilavogui graciés : « ce qu’ils ont fait hier…, c’est ce que l’autre a fait le 5 septembre » (Makanéra)

Le Président du FND, Alhoussein Makanéra Kaké, l’un des alliés du RPG Arc-en-ciel et défenseur de l’ex-président Alpha Condé et ses acquis, a accordé une interview à notre rédaction ce Jeudi 3 février 2022.

Plusieurs questions ont été abordées avec notre interlocuteur, notamment la grâce présidentielle accordée à Alpha Oumar Boffa Diallo “AOB” et Jean Guillavogui, tous condamnés dans l’attaque qui a visé le domicile d’Alpha Condé en 2011 et les échanges téléphoniques qu’il a eus avec Jean Guillavogui lorsque ce dernier était en prison.

D’entrée de jeu, Alhoussein Makanéra Kaké a tenu à remercier le Président du CNRD pour leur avoir accordé cette liberté. Et par la même occasion, il a demandé à ceux qui sont libérés de permettre aux Guinéens de pouvoir comprendre tout ce qui s’est passé, qu’ils puissent en toute honnêteté, en toute sincérité pouvoir dire aujourd’hui ce qui s’est réellement passé. « Ils n’ont peur de rien. Ce qu’ils ont fait hier si cela était vrai, c’est ce que l’autre a fait le 5 septembre 2021. Donc il n’y aucune crainte. Au contraire, ils diront la vérité, ils permettront au peuple de Guinée, surtout à la génération future de comprendre réellement notre histoire et ce qui s’est passé ce jour-là.»

Poursuivant, il a fait savoir qu’il était sérieusement impliqué, afin qu’ils recouvrent leur liberté parce qu’il avait peur que des personnes innocentes ne soient condamnées.

« Cela m’a poussé à mener des enquêtes personnelles à Conakry et au-delà de Conakry. Je suis même entré en contact avec Jean Guillavogui, à qui j’ai envoyé plusieurs personnes, parce que j’avais obtenu de l’autre côté que s’il disait la vérité telle qu’il sait de ce qui s’est passé, il pouvait bénéficier des circonstances atténuantes. Lui-même, il a cherché à me piéger en disant un jour dans une tentative de m’enregistrer « vous m’avez dit de reconnaître ». J’ai dit non, je ne vous ai jamais dit de reconnaître un acte que vous n’avez pas posé. Je vous dis d’aider à la manifestation de la vérité. Si vous participez à ça, je peux vous garantir que vous pouvez bénéficier des circonstances atténuantes.», a-t-il précisé au micro de notre reporter.

Plus loin, l’ancien ministre de la Communication d’Alpha Condé a ajouté ceci: « Donc je voudrais qu’il soit grand comme le père de feu Gandhi, qui, après sa sortie de la prison du Camp Boiro, a reconnu devant tout le monde avoir participé à un coup d’État qui a visé Ahmed Sékou Touré, tout simplement parce qu’il a estimé que la politique de Sékou Touré ne lui convenait pas. Et à l’époque, c’était le seul moyen de renverser un pouvoir.», a rappelé M. Kaké.

Pour finir, dit-il, s’il pouvait faire un témoignage impartial, non seulement les Guinéens vont comprendre ce qui s’est réellement passé, « mais ça peut changer le regard de certaines personnes qui sont jugées aujourd’hui à tort ou à raison, d’avoir été méchantes, malhonnêtes, criminelles, injustes.»

Mamadou Yaya Barry

