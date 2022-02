AOB libéré, en larmes: « gloire à Dieu et merci au président Doumbouya »

C’est à 18heures 30 minutes, ce jeudi, 03 février que l’ex-aide de camp du feu président Lansana Conté, le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo, vêtu de bazin bleu, bonnet jaune en larmes, bras dans les bras avec ses deux filles a rejoint les siens dans la cour de la maison centrale de Conakry. Après plus de 10 ans de détention pour l’attaque du domicile privé du président Alpha Condé le 19 juillet 2011.



Au sortir de la prison, en compagnie de son avocat Me Salifou Béavogui, celui qui a été présenté comme le cerveau de l’attaque du 19 juillet 2011, en larmes, a déclaré ceci: »Gloire à Dieu, je remercie le bon Dieu de m’avoir accordé ce jour. Je remercie également Monsieur le président de la République, excellence le colonel Mamadi Doumbouya le chef suprême des armées. Je remercie également son entourage c’est-à-dire mes collègues militaires qui sont de la grande famille de l’armée. Je remercie mes vaillants avocats qui n’ont pas sécher de maillot pour ma libération. Je remercie aussi les médecins militaires et civils qui m’ont toujours assisté jusqu’à nos jours. Je remercie la presse privée et nationale particulièrement les communicants. Je remercie l’administration pénitentiaire particulièrement la garde pénitentiaire qui n’a jamais cessé de nous respecter et de nous valoriser. Je remercie les personnes de bonne volonté. La population guinéenne, soutien national et je remercie tout le monde. Merci, merci ».

S’agissant de son état de santé, l’officier qui a bénéficié de la grâce présidentielle avec son co-accusé Jean Guilavogui, de rassurer : « mon état de santé n’est ni bon, ni mauvais mais la meilleure santé d’un homme c’est la santé mentale Donc, Dieu m’a donné cette chance, je dirai Alhamdoulilaye ».

Elisa Camara/ Christine Finda Kamano