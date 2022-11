APPEL À CANDIDATURES. CONCOURS NATIONAL DE REPORTAGE

L’Alliance Femme et Média lance la 7ème édition du Prix Hadiatou Sow du Journalisme (#PrixHSJ) sur le traitement du procès du 28 septembre 2009.

Toutes les candidates désireuses de participer à ce concours doivent obligatoirement remplir le formulaire d’inscription suivant : https://forms.gle/pGgCtxDQAnKyPzuN8 qui donne droit à trois masters class et un accompagnement à la production journalistique avant de postuler à la 7ème édition du #PrixHSJ.

Le comité d’organisation du #PrixHSJ innove à travers des activités de renforcement de capacités et un accompagnement à la création des contenus médiatiques soumis à ce concours.

L’édition 2022 reçoit N’zérékoré comme ville invitée d’honneur de la 7ème édition du #PrixHSJ.

Le concours est doté de huit (8) trophées répartis comme suit :

Presse écrite Radio Presse en ligne Télévision Camerawomen Technicienne radio Technicienne TV Photographe de presse

Eligibilité

Le #PrixHSJ est ouvert aux femmes journalistes de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle, les photographes de presse, les camerawomen et les techniciennes TV et radio.

Les candidates peuvent travailler en free-lance ou être employées par une entreprise de presse.

Conditions

Les productions soumises au jury du #PrixHSJ doivent avoir été publiées sur la durée de l’Appel à candidature.

Pour participer au concours, merci de remplir le formulaire indiqué ci-haut du 25 novembre au 05 décembre 2022.

La date limite d’envoi des productions est fixée au 18 décembre 2022.

Les candidats ne peuvent soumissionner qu’une seule fois et pour un seul média.

Pour tout renseignement veuillez contacter :

Mme Kamano Nantenin Traoré

Directrice exécutive

Courriel : helloafem@afemguinee.org / afemguinee@gmail.com Téléphone : 622 12 12 13 / 622 27 83 66

Pour tout autre détail relatif aux conditions de participation, bien vouloir consulter la page facebook de Alliance Femme et Média et twitter afemguinee.

A propos du Prix Hadiatou Sow du Journalisme

Initié en 2009 par l’Alliance Femme et Media (AFEM), le Prix Hadiatou Sow du Journalisme est un prix d’excellence qui vise à encourager le travail remarquable des femmes dans les médias.

Il a pour objectif de :

 Promouvoir les femmes journalistes dans les rédactions ;

 Faire reconnaître le talent journalistique des jeunes femmes, notamment dans le journalisme d’investigation ;

 Favoriser l’accès des femmes aux instances dirigeantes de médias ;

 Renforcer le pouvoir éditorial des femmes dans les médias.

Nantenin Traoré

Directrice Exécutive de l’Alliance Femme et Média