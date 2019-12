APPEL À CANDIDATURES DIRECTEUR / DIRECTRICE QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT ÉLECTRICITÉ DE GUINÉE (EDG SA)

Le Groupement SG GROUP CONSULTANTS a été contracté par le Gouvernement de la République de Guinée, sous financement de la Banque mondiale, pour l’assister à mener un processus compétitif et transparent de recrutement des cadres dirigeants d’EDG SA. C’est dans ce cadre que le groupement recherche des femmes et des hommes qualifiés pour occuper le poste de Directeur / Directrice Qualité, Sécurité et Environnement.

EDG SA a pour objet : la réalisation, l’achat d’énergie électrique et la gestion de service public de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique sur le territoire de la République de Guinée, l’achat d’énergie électrique ainsi que l’exportation et l’importation d’énergie électrique à la sous-région conformément à la politique nationale d’électricité.

Mission du poste

Sous la responsabilité du Directeur Général, la personne titulaire du poste assume l’ensemble des activités et des opérations relatives à la gestion de la qualité, de la sécurité et de l’environnement de la société EDG SA. Elle est notamment responsable de la conformité des produits et services de la société aux exigences internes et externes (conformité aux normes, exigences légales, attentes des clients, etc.). Elle aura pour mandat de piloter les travaux de préparation des certifications (ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001) et de leur maintien.

Qualifications requises

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures Bac +4 ou Bac +5 dans une des spécialités suivantes : Génie électrique, génie civil, génie mécanique

Avoir toute autre formation additionnelle dans des champs de connaissances en rapport avec la gestion, les méthodes et outils de la qualité, la gestion industrielle, développement durable, les normes ISO.

Avoir au minimum 10 années d’expérience pertinentes dans des postes de niveaux cadres intermédiaires et / ou supérieurs dans des organisations comparables à EDG.

Doit être citoyen de la République de Guinée

Doit maîtriser parfaitement le français à l’oral et à l’écrit

Pour être nommé Directeur/Directrice Qualité, Sécurité et Environnement, il faut jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n’avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n’avoir pas mis en faillite une entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir en toute confidentialité leur dossier de candidature dans un seul fichier électronique bien identifié avec le nom de famille du candidat comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour, un fichier numérique des diplômes, les coordonnées de 3 références d’emploi, un fichier numérisé de l’extrait de naissance et du certificat de nationalité au courriel suivant : edg.directeurs@sggroup.net avant le 31 décembre 2019 à 0h00 (heure locale).

Les candidatures transmises par toute autre voie ne seront pas considérées.

Le Groupement SG GROUP CONSULTANTS sollicite et encourage les femmes à poser leurs candidatures aux postes de tous les niveaux de l’organisation.