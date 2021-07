APPEL À EXPRESSION D’INTÉRÊT : CRÉATION D’UN PÔLE EMBALLAGE

Dans la mise en œuvre du programme INTEGRA Initié conjointement par l’Union européenne et le Gouvernement guinéen, le Centre du Commerce International (CCI-ITC) recherche des partenaires du secteur privé ou du secteur public pour la création et la gestion d’un pôle commercial durable en emballage à Kindia ou à Mamou.

OBJECTIF : Aider les micros, petites et moyennes entreprises en agro-alimentaire à accéder à des emballages de qualité et abordables.

SERVICES OFFERTS PAR LE CENTRE : Vente d’emballages et de machines compactes de conditionnement, et autres services en partenariat avec des organismes privés.

PROBLEME ACTUEL : Les entreprises de transformation agro-alimentaires peinent à s’approvisionner en matériaux d’emballage de qualité à prix abordable. Elles ont accès à très peu d’information pour acheter des équipements de conditionnement, des codes à barre, ou pour développer des graphiques pour leurs étiquettes. Tout cela fait que la perception de qualité des produits guinéens fabriqués par les entreprises agro-alimentaires a besoin d’être fortement améliorée pour augmenter leurs ventes.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME : L’organisme privé ou public sélectionné bénéficiera d’un appui technique et financier pour aider à la mise en œuvre du centre

CONDITIONS POUR APPLIQUER : Entreprises du secteur privé, coopératives, associations, institutions gouvernementales, organismes non gouvernementaux. Votre organisme doit être enregistré, financièrement durable, et avoir des activités à Kindia ou à Mamou.

Si vous êtes intéressés à intégrer ce pôle emballage à vos activités actuelles et à recevoir de plus amples informations, veuillez envoyer un message par courriel à M. Diop (bdiop@intracen.org) et M. Couty (fcouty@intracen.com) avec l’intitulé ‘’Pôle Emballage à Kindia ou Mamou’’

Veuillez fournir les informations suivantes :Vos contacts (nom complet, position dans l’organisme, email, whatsapp…)Nom, Lieu et année de création (enregistrement) de votre organismeActivités courantes de votre organismeVotre organisme a t’il fait des profits (financiers) en 2019 et en 2020 ? Pourquoi êtes- vous intéressés à intégrer un pôle emballage au sein de votre organisme?

DATE LIMITE POUR EXPRIMER SON INTÉRÊT LUNDI 19 JUILLET 2021