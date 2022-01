La République de Guinée a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du projet d’aménagement et de bitumage de la route Boké-Québo, Tronçon Boké-Dabiss (45 Km) y compris le pont sur le fleuve Tinguilinta et les travaux connexes, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant pour Audit Comptable et Financier.