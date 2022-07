Appel à manifester du FNDC : des accrochages signalés entre Coza-Bambeto

Suite au mot d’ordre du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) de sortir ce jeudi 28 juillet dans le grand Conakry [Conakry, Coyah et Dubréka] pour manifester, des échauffourées ont été enregistrées entre forces de l’ordre et jeunes manifestants sur l’axe le Prince, entre Coza-Bambeto, au niveau du Camp Carrefour.

Durant de longs moments, les jeunes et les forces de l’ordre ont échangé (gaz lacrymogène contre des pierres et autres projectile). Sur la chaussée, des cailloux, des pneus brûlés et des ordures sont visibles par endroit.

Sur chaque route menant dans les quartiers, les jeunes étaient regroupés et attendaient la moindre occasion pour descendre sur la chaussée. Aux environs de 15h 30mn, aucun engin roulant à part ceux de la sécurité n’était visibles sur ce tronçon réputé pour les manifestations hostiles.

Au moment où nous mettions en ligne cette brève, un calme précaire était observé, les jeunes et les forces de défense s’observent en chien défaillance.

Mamadou Yaya Barry

