Appel à manifester du FNDC : ‘’je n’ai reçu aucune lettre d’information’’ (maire de Labé)

A l’image de sa coordination nationale, l’antenne régionale du Front National pour la Défense de la Constitution compte descendre dans la rue ce lundi 14 octobre pour, dit-elle, montrer son opposition à toute forme de modification de la constitution guinéenne.

A 24 heures de cette manifestation, le maire de la commune urbaine de Labé a confié qu’il n’a reçu aucune lettre d’information de la part du FNDC de Labé.

« Aucune organisation nous a fait parvenir une lettre d’information. Donc si tu as reçu une lettre d’information sur quelque chose, tu pourras te prononcer là-dessus. Histoire de prendre des dispositions, mais si tu n’es pas informé, il sera très difficile pour toi de trancher. C’est comme ça que nous avons eu vent de cette manifestation. La logique voudrait que les autorités soient informées. Mais si cette fois-ci ils n’ont pas informé, ce sont eux qui savent sur quoi ils se basent. Si on était informés, on allait transférer le document à la tutelle et après on se retrouve. Mais jusqu’à présent, je ne suis pas rentré en contact avec le préfet ni le gouverneur. Donc je crois que ce sont des rumeurs », dit Mamadou Aliou Lally Diallo.

A noter que jusqu’à présent, le point de ralliement, l’itinéraire et l’heure de cette manifestation à Labé restent encore inconnus.

