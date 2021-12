Appel à manifester pour la libération d’Alpha Condé : ‘’le RPG n’a donné aucun mot d’ordre’’ (Saloun Cissé)

Des informations selon lesquelles l’ancien parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) appelle à manifester le 11 décembre prochain, sur l’ensemble du territoire national pour réclamer la libération ‘’immédiate’’ de son champion, Pr Alpha Condé circulent déjà partout dans le pays.

Dans le but d’avoir d’amples informations sur cet appel, notre rédaction a joint le secrétaire général de la formation politique,

Saloun Cissé qui, au nom du parti, s’est désolidarisé de cette initiative, avant de préciser : « La direction nationale du RPG Arc-en-ciel n’a donné aucun mot d’ordre de manifestation parce que nous avons pris des engagements et nous restons derrière ses engagements. Parce que notre souci, c’est la stabilité de la Guinée, et notre souhait profond est que le Pr Alpha Condé soit libéré le plus tôt que possible. Et ça, ça ne peut se faire dans la perturbation, ni dans des actions rudérales. C’est la position de la direction nationale ».

Arrêté me 5 septembre par le Groupement des forces spéciales (GFS), le président Alpha Condé est toujours détenu par la junte qui l’a récemment transféré du palais Mohammed V à la résidence officielle de son épouse à Landréah, une banlieue proche de Conakry.

Youssouf Keita