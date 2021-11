Appel à projets Accès à la Culture

S’engager pour la culture et permettre à tous d’y accéder

Parce que la culture est aussi un levier d’insertion sociale et professionnelle, la Fondation Orange Guinée s’engage en faveur de la diffusion de la connaissance et de la culture au plus grand nombre et se mobilise également pour la préservation du patrimoine culturel.

Nous proposons de financer, via un appel à projets, des actions portées par des associations qui œuvrent dans le domaine de la culture et qui ont ce même objectif de tendre vers la démocratie culturelle.

Avec ce nouvel appel à projets, nous souhaitons soutenir des projets proposant

des actions pédagogiques et culturelles, à fort impact, menées par des associations présentes en Guinée.

à destination des jeunes et des scolaires

Notre soutien est orienté selon les priorités suivantes :

Actions de pratiques culturelles proposant différentes voies d’accès aux arts et à la culture et créatrices de lien social : ateliers, pratiques artistiques, créations, échanges, …

Actions de sensibilisation à la culture pour toucher les jeunes, susciter des envies de fréquentation des lieux culturels, encourager la préservation du patrimoine culturel : rencontres, médiation, événements, outils numériques, etc. participant à une diffusion plus large et interactive de la culture.

Actions facilitant l'insertion sociale et professionnelle : prise de parole, argumentation, confiance en soi, développement personnel,…

Les principaux critères de sélection

Projet porté par une association culturelle ouverte au grand public et accessible à tous

Actions s'adressant spécifiquement à un public jeune et/ou scolaires

Qualité des actions menées et projet adapté aux publics visés

Actions permettant une implication active et pérenne des bénéficiaires, s’inscrivant dans la durée, et non événementielles

Les actions menées doivent être gratuites pour les bénéficiaires

Projet mené de façon collective

Projet se déroulant en 2022 et pouvant avoir une résonnance sur le territoire

Le montant de la demande de soutien ne doit pas excéder 200.000.000 GNF

Une attention particulière sera portée aux projets inscrits dans une démarche écoresponsable, éducative et à ceux ayant une composante numérique.

Votre dossier doit contenir :

Les statuts de la structure et les noms des membres de la structure (obligatoire) Les références de projets pilotés par la structure (partenaires, bilans d’activités ; rapports) Le budget prévisionnel global et détaillé du projet (obligatoire) Tout autre document permettant de détailler le projet

Le dépôt en ligne est ouvert jusqu’au 13 Décembre 2021 à minuit. Les dossiers reçus sont instruits puis transmis pour étude aux membres du comité de sélection qui se réunira en fin Janvier 2022.

