Appel à projets Festivals & Groupes musicaux 2022

Dans la prolongation de l’action de mécénat musical initiée en 2019 par la Fondation Orange en Afrique, un appel à projet « festivals et groupes musicaux » est lancé dans 16 pays Africains dont la Guinée.

L’objectif est de soutenir la création et la diffusion musicale africaine en accompagnant des jeunes groupes africains émergents et des festivals musicaux ouvert à la jeune scène musicale, ayant des capacités de développement et touchant un large public.

Cet appel à projet est ouvert aux Festivals de musique, aux Instituts français, Alliances françaises et Centres culturels et aux Labels et maisons de productions.

Attention : pas de soutien individuel à des personnes privées (artiste, producteur…).

Les principaux critères de sélection

Pour les Festivals : Avoir au moins 2 ans d’existence Programmer au moins 5 concerts avec de jeunes talents musiciens et chanteurs professionnels ou en voie de professionnalisation Répertoires : musiques du monde, jazz, hip hop, rap, chanson… Orientation artistique valorisant le patrimoine musical des pays et ouvert sur la création contemporaine (rencontre et/ou fusion musiques traditionnelles / musiques actuelles Cibler un rayonnement national et/ou international

Touchant un large public (minimum 1000 pers) &

Proposer des actions solidaires et/ou pédagogiques pour les publics



Le Budget associé devra être réaliste et équilibré ; le soutien maximum de la Fondation Orange correspondant à 25% du budget global dans la limite de 15 000 €

Pour les Groupes musicaux

Le Type de projets soutenus pourra être :

une Tournée de concerts 2022 dans les pays africains (joindre un calendrier avec dates et lieux) Album discographique (préciser label, distribution, tirage, titres enregistrés, dates enregistrement et sortie) Formation professionnelle : préciser type de formation, objectifs et résultats attendus



Cela pourra également être des projets proposés par des Musiciens du pays avec une des spécificités ci-après :

Scène émergente : Artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, ayant des perspectives de développement de carrière prometteuses Artiste solo (voix, instrument) ou groupe musical avec voix Répertoires : musiques africaines, musiques du monde, musiques actuelles, jazz, chanson, hip Hop…



Le budget devra être détaillé. L’enveloppe accordée par la Fondation Orange ne pourra excéder 15.000 Euros.

Votre dossier doit contenir :

Après avoir rempli le questionnaire en ligne, ICI le partenaire doit déposer obligatoirement les documents suivants :

Statuts de la structure qui dépose le dossier Présentation du festival ou du groupe musical (date de création, biographies des artistes …) Programmation artistique 2022 (présentation des artistes et groupes musicaux, effectifs, style musical , titre chansons ou album ) Calendrier des concerts avec dates / lieux / horaires / artistes (préciser pour chaque concert si confirmé ou en prévision) Budget prévisionnel 2022 détaillé (modèle proposé pour les festivals) Bilan de l’année ou édition précédente (modèle proposé)

Autres documents à joindre (facultatifs)

Extraits musicaux sonores ou vidéos des artistes

Revue de presse

Le dépôt en ligne est ouvert jusqu’au 31 Janvier 2021 à minuit.

Les dossiers reçus sont instruits puis transmis pour étude aux membres du comité de sélection qui se réunira en fin mi-Février 2022.