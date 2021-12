Appel à projets programme Maisons Digitales 2022

Lancé en 2017, le programme des Maisons Digitales répond à un besoin de développement de compétences des femmes sans qualification, sans emploi, et en situation précaire. A fin 2020, plus de 450 femmes ont été formées dans les maisons digitales de la Fondation Orange

Véritable clé vers l’indépendance économique des femmes, les formations numériques de longue durée (six mois à un an) y sont offertes. Celles-ci s’appuient sur tout le potentiel du numérique pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle et promouvoir l’ inclusion numérique des femmes.

Elles peuvent ainsi s’initier ou se perfectionner à la bureautique, à la gestion, à l’utilisation de logiciels… mais aussi découvrir l’usage d’un ordinateur, la rédaction d’un CV, ou suivre une formation en lien avec leur projet professionnel..

Les éléments de cadrage de l’appel à projets

1) Renforcer les Maisons Digitales existantes

Nous proposons aux associations qui participent déjà au programme de poursuivre et renforcer les ateliers collectifs physiques ou à distance proposés aux femmes dans les Maisons Digitales. Ces associations peuvent demander un soutien financier pour :

compléter les équipements numériques de l’espace de formation dans leurs locaux (merci de prévoir votre achat de matériel auprès de vendeurs d’équipements reconditionnés),

prêter des équipements numériques (PC portables ou tablettes) à certaines apprenantes pour participer aux ateliers à distance quand c’est nécessaire,

prendre en charge une partie des frais de transport des participantes pour suivre les ateliers collectifs physiques,

créer une nouvelle Maison Digitale mobile ou sur un site distant afin de se rapprocher des femmes éloignées de la Maison Digitale principale.

2) Créer des nouvelles Maisons Digitales

Pour les associations qui souhaitent rejoindre le programme Maisons Digitales, elles peuvent déposer un projet de création d’une nouvelle Maison Digitale. Les associations et autres organismes d’intérêt général ou d’utilité publique qui sont éligibles ont au moins 5 ans d’expérience opérationnelle dans le domaine de l’éducation et la formation des femmes en situation de précarité. Nous proposons aux nouvelles Maisons Digitales de mettre en place un parcours de formation pour leurs bénéficiaires. Ce parcours est composé d’un ensemble de ressources pédagogiques et une méthodologie d’apprentissage pour adultes dans 4 domaines, accessible en ligne :

droits, devoirs et parentalité numérique

le numérique

recherche d’emploi et insertion professionnelle

compétences transversales (français, maths…)

Les associations qui déposent un projet de nouvelle Maison Digitale peuvent demander un soutien financier pour :

équiper l’espace de formation dans leurs locaux. Exemples d’outils numériques éligibles pour financement : PC, tablettes, projecteur, imprimante de préférence reconditionnés (A noter : nous ne finançons pas la connexion internet),

commander des PC portables ou tablettes pour les prêter à certaines apprenantes afin de les permettre de participer aux ateliers à distance quand c’est nécessaire,

prendre en charge une partie des frais de transport des participantes pour suivre les ateliers dans leurs locaux.

3) Contenus et animations de réseau des Maisons digitales

Nous proposons aux associations de mettre en place un parcours de formation pour les bénéficiaires des Maisons Digitales. Ce parcours est composé d’un ensemble de ressources pédagogiques et une méthodologie d’apprentissage pour adultes dans 4 domaines qui devront être accessiblea en ligne :

droits, devoirs et parentalité numérique

le numérique

recherche d’emploi et insertion professionnelle

compétences transversales (français, maths…)

Les associations peuvent aussi proposer des solutions propices à développer les échanges entre les Maisons digitales en Guinée. Ces solutions devront s’appuyer sur le digital.

Elles peuvent être des plateformes ou encore des animations ponctuelles propices à encourager le partage mais surtout mettre en visibilité le programme des maisons digitales .

Les principaux critères de sélection

la capacité d’organiser et d’animer des formations gratuites dans un environnement adapté dans le cadre d’un programme d’accompagnement à long terme (6 mois à 1 an) réservé aux femmes sans qualification, sans emploi et en situation de précarité,

une équipe solide avec une connaissance du numérique et un goût pour l’animation des ateliers dans la Maison Digitale (fournir le CV des animateurs),

une forte motivation pour démarrer la mise en place du parcours de formation Maisons Digitales avant fin 2022

l’engagement de partager avec la Fondation Orange les indicateurs de suivi des formations tels que : nombre d’apprenantes, nombre d’ateliers, nombre de certificats de réussite délivrés aux apprenantes et des témoignages d’apprenantes sur l’intérêt des formations pour elles,

la contribution aux échanges et partage d’expérience avec d’autres Maisons Digitales.

Déposez votre dossier en ligne jusqu’au 15 janvier 2022 minuit

Les dossiers reçus sont instruits puis transmis pour étude aux membres d’un comité de sélection, composé d’un jury de personnes internes et externes

Le comité de sélection aura lieu en mi-Février 2021.

Pour toutes questions , s’adresser à info.fondation@orange-sonatel.com et pour en savoir plus sur nos appels à projets et formulaires de soumission, c’est ici.