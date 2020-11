Appel à propositions relatives à la compétition pour le Fonds des Ambassadeurs pour la préservation de la culture (communiqué)

L’ambassade des États-Unis a le plaisir d’annoncer l’appel à propositions relatives à la compétition lancée par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation de la culture (AFCP) pour l’année 2020. L’AFCP soutient des projets visant à préserver un large éventail de patrimoine culturel dans les pays moins développés, notamment des bâtiments historiques, des sites archéologiques, des objets ethnographiques, des peintures, des manuscrits, des langues indigènes et d’autres formes d’expression culturelle traditionnelle. Le concours de petites subventions AFCP 2020 soutient la préservation des sites culturels, des objets et collections culturels, et des formes d’expression culturelle traditionnelle. Les activités de projet appropriées peuvent inclure :

a) Dans le cas des sites culturels : conservation d’un bâtiment ancien ou historique, préservation d’un site archéologique ou documentation des sites culturels dans une région à des fins de préservation.

b) Dans le cas des biens culturels et des collections : évaluation et traitement des besoins de conservation, inventaire d’une collection à des fins de conservation, création d’environnements sûrs pour le stockage ou l’exposition des collections, ou formation spécialisée dans le soin et la préservation des collections.

c) Dans le cas des formes d’expression culturelle traditionnelle : documentation et enregistrement audiovisuel de la musique traditionnelle, des langues indigènes et des formes de danse pour une large diffusion en tant que moyen d’enseignement et de préservation ultérieure, ou soutien à la formation à la préservation des arts appliqués ou des métiers traditionnels en danger d’extinction.

Veuillez cliquer ici pour consulter les lignes directrices complètes sur les subventions, y compris les activités non éligibles et les coûts non admissibles. De plus amples informations sur la subvention AFCP et les bénéficiaires précédents sont disponibles à l’adresse suivante : https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/ambassadors-fund-cultural-preservation

Veuillez compléter et soumettre le formulaire de demande et le modèle de budget ci-joint avant le 20 novembre 2020 à PASConakry@state.gov.

# # #