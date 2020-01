Appel à la résistance du FNDC à Labé : un dispositif sécuritaire déployé au gouvernorat pour dissuader les fauteurs de trouble

L’appel à résister du front national pour la défense de la constitution (FNDC) déclenché à nouveau ce mardi, 21 janvier 2020, pour s’opposer au projet de nouvelle constitution proposé par le président Alpha Condé est respecté à lettre dans la commune urbaine de Labé.

Les activités socio-économiques et administratives sont toutes paralysées. Au niveau de la préfecture, seule le préfet et quelques cadres sont présents dans leurs bureaux. Du côté du gouvernorat et de la mairie, ces deux lieux administratifs sont fermés au moment où nous passions. Toute fois, il faut préciser qu’un important dispositif sécuritaire était déployé au gouvernorat pour dissuader les fauteurs de trouble et mieux sécuriser les symboles de l’Etat.

Quant au secteur éducatif, tous les établissements publics sont restés fermés. Seulement c’est du côté du complexe scolaire Saint-André qu’une dizaine d’élèves suivaient les cours dans la plus grande discrétion. Car, les élevés n’étaient pas en tenue. Au marché central de Labé, boutiques et magasins sont restés fermés et certains commerçants étaient arrêtés devant leurs lieux de vente. Les banques sont également restées fermées avec un service minimum qui a fini à 13 heures.

Au moment où on mettait cette dépêche ne ligne, un important dispositif sécuritaire mixte gendarmes et policiers était déployé au carrefour Hôpital, carrefour Banque Centrale et à Sassé. C’est seulement au carrefour Hoggo-M’bouro et Bilaly que ce dispositif sécuritaire n’a pas empêché les manifestants de brûler des pneus. A Safatou, des manifestants bloquaient toute circulation. A Daka et certains endroits de la ville, des barricades ont été érigés et des jeunes rackettaient des passants. Néanmoins, force est de rappeler que ce mardi, 21 janvier 2020, aucun incident majeur n’a été enregistré dans la ville de Labé.

Affaire à suivre

