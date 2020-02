Appel à résister du FNDC à N’zérékoré : la ville vit au rythme normal

La capitale de la région forestière (N’zérékoré) au sud du pays semble ne plus être dans l’idéologie du combat des opposants contre une nouvelle constitution. Ce jeudi et hier mercredi, l’appel à résister du front national pour la défense de la constitution (FNDC) n’a pas au rendez-vous.

Le commerce se tient comme d’habitude partout où nous sommes passés. C’est le cas du plus grand marché au rond point où tous les magasins et boutiques sont ouverts. Même constat au marché de Dorota où l’engouement reste de taille mais aussi le marché d’huile rouge à la scierie.

Quant à la circulation, elle reste également fluide ce matin. Aujourd’hui, la question que bon nombre d’observateurs se posent, est de savoir si la coordination régionale du FNDC n’est pas en train de reculer surtout face à la menacé des autorités.

On se rappelle que le préfet Sory Sanoh avait menacé d’arrêter toute personne qui manifesterait dans sa circonscription. A l’approche de ces derniers appels du FNDC, l’antenne régionale n’avait fait aucune communication et sur le terrain également aucune résistance permanente et active pouvant contraindre le président Alpha Condé à renoncer à son projet de nouvelle constitution n’a été signalée.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré