Appel au dialogue d’Alpha Condé: ‘’il n’y a aucune sincérité, c’est simplement pour faire baisser la tension » (Sidya)

Sidya Touré de l’UFR a déclaré mardi que l’appel au dialogue du président Alpha Condé est dépourvu de toute sincérité.

Confiné à sa résidence depuis 48 heures, le président du parti de l’union des forces républicaine, (UFR), Sidya Touré qui a été interpellé sur cette invite du président Condé au téléphone par la presse qui patientait devant son domicile à La Minière a exigé de commencer par libérer les responsables du fndc qui ont été arrêtés dans les circonstances que nous connaissons, c’est-à-dire de manière totalement illégale avant qu’on ne discute de tout cela« .

« Je vais vous dire, fulminé l’ancien Premier ministre, c’est une habitude du pouvoir d’Alpha Condé chaque fois qu’il a une crise, on vous lance un os, le temps de vous laisser le temps de remuer cela, ils continuent leur programme d’un côté. Sinon Cellou et moi avons écrit avant qu’on arrive à ce niveau au ministre de l’administration du territoire pour lui demander à ce que le comité de suivi soit réactivé, mais ils nous ont envoyés promener. Donc cela veut dire qu’il n’y a aucune sincérité à cela, c’est simple pour faire baisser la tension. Et nous avons aucun intérêt à nous inscrire dans une aventure pareille« .

Elisa Camara

