Après 2 semaines en Corée du Nord, l’URDA se propose de réinstaurer le socialisme en Afrique

L’Union pour la Révolution Démocratique Africaine (URDA) composée des formations politiques Parti Démocratique de Guinée-Révolution Démocratique Africain (PDG-RDA) et Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI) a animé ce mardi au siège du PDG-RDA à Donka une conférence de presse. Il était question devant un parterre de journalistes de parler de la mission du 18 Juillet au 01 Août 2019 effectuée par la délégation de l’URDA en République Populaire Démocratique de Corée.

Considérant l’option socialiste comme la voie à suivre en vue de l’édification d’une puissance socialiste en Guinée et au Mali, Oyé Guilavogui ( à droite sur la photo), secrétaire général par intérim du PDG-RDA a indiqué que cette mission leur aura permis de découvrir matériellement les merveilles de l’option socialiste.

« Cette mission nous a permis de découvrir matériellement les merveilles de l’option socialiste, lesquelles font de la République Populaire Démocratique de Corée, une puissance socialiste de haut niveau dans le monde.

Nous venons également de la Corée bien édifiés avec la force d’avoir confiance en soi qui est le principe moteur du PTC qui a réussi à l’inculquer dans l’esprit de tout un Peuple debout pour son développement harmonieux et profondément jaloux de son indépendance très engagé pour l’unification souveraine des deux Corées. Notre engagement pour réussir la mobilisation des masses populaires pour le PDG-RDA en Guinée et le Parti SADI au Mali s’activera davantage afin d’arracher le pouvoir dans nos Etats respectifs et de bâtir un nouveau système à l’aide du PDG-RDA et du SADI dans nos différents pays ».

Créée le 27 mars 2018 à Conakry, l’URDA selon Oyé Guilavogui, se veut être un cadre de rassemblement pour l’instauration de la démocratie Populaire qui va frayer le chemin à l’édification du Socialisme

« L’URDA, se veut également un cadre fédérateur des luttes de conquêtes du pouvoir dans les pays africains par l’entraide, la solidarité empreinte de Camaraderie en vue de faciliter l’union libre des Peuples libres d’Afrique car seuls les Etats libres indépendants et souverains peuvent s’unir pour le bonheur des travailleurs africains en leur capacité d’assurer leur propre développement par la confiance en soi… L’URDA se veut un cadre d’échange, de débat idéologique pour juguler les idées ténébreuses fondées par des puissances étrangères en lien avec des régimes, des forces politiques fantoches qui trompent les peuples africains pour les exploiter et les jeter en pâture aux forces capitalistes, impérialistes. Juguler ces idées et réactions anti progrès dans nos sociétés pour éclairer nos Peuples à avoir confiance en soi.

Les désaliéner pour qu’ils comprennent que pour rien au monde ceux qui ont pratiqué des siècles durant la traite des Noirs, l’esclavage, la colonisation ne sauraient apporter même un semblant de bonheur », dit-il.

En vue de la réussite de ces objectifs, le président de l’URDA se propose de prendre en exemple les idéaux d’indépendance des grands leaders.

« Avoir confiance en soi, croire en ses capacités créatrices et s’aimer. Ces préceptes doivent être dépoussiérés, rendus publics et servir de trame pour nos actions et activités existentiels prônés également par nos illustres devanciers.

Jigi-Kanu-Lanaya, Espoir-Amour-Confiance. Ces préceptes et concepts s’apparentent aux idées du Juché qui ont fait des miracles en Corée du Nord, le pays qui se développe à la vitesse Malima qui doit inspirer le développement rapide de nos pays sans avoir à traîner le pas », ajoute-t-il.

Oyé Guilavogui a terminé son speech en annonçant qu’un Comité paritaire PDG-RDA-SADI avec d’autres personnalités politiques vont se concerter à Bamako pour mettre en place des divisions de travail. À noter que ce comité paritaire meublera les divisions de travail et devra se réunir à Bamako/Mali dans les mois prochains à cet effet.

Maciré Camara

+224 628 112 098