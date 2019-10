Après avoir annoncé le report des législatives, l’OIF s’estime légitime de parler aux Guinéens

L’organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé ce lundi 21 octobre le report des élections législatives qui étaient prévues le 28 décembre prochain, lors d’une conférence de presse. La question qui se pose est pourquoi c’est une organisation internationale qui annonce le report des élections en Guinée ? Pour l’envoyé spécial de la secrétaire générale de l’OIF en Guinée, son organisation a une légitimité pour parler d’élection en Guinée.

‘’Nous sommes une organisation dont la Guinée est un éminent membre. Nous avons une longue histoire en matière de gestion électorale avec la République de Guinée et nous sommes impliqués au premier chef sur les recommandations de l’audit du fichier électoral. Ça fonde quand même une légitimité indiscutable à l’OIF d’être ici à Conakry et de vous parler. Que la CENI soit avec nous, ce n’est que logique parce que nous sommes à ses côtés, nous sommes même à ses services pour servir ce qui est en cours. C’est suite à nos travaux que nous avons fait un certain nombre de suggestions et comme le président de la CENI l’a dit, la CENI n’est pas aveugle. Elle avait perçu un certain nombre de points et nous avons mis une pleine lumière sur ce point-là et nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Donc moi je me sens tout à fait légitime, peut-être que je n’aurais même pas eu besoin de la CENI pour ce point de presse’’, a dit Tiéman Hubert Coulibaly.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39