Après Kaloum, Vivendi inaugure une deuxième salle Canal Olympia à Tombolia

Le groupe Vivendi a inauguré ce mercredi, 19 Novembre, sa deuxième salle de cinéma et de spectacles Canal-olympia à Conakry. Cette salle de 300 places qui se situe au quartier Tombolia, dans la commune de Matoto, est la quatorzième du genre en Afrique et la deuxième en Guinée.

La cérémonie d’inauguration a connu la présence du directeur général de Canal Olympia, du maire de Matoto, du représentant du ministre des sports, de la Culture et du patrimoine historique et de plusieurs autres invités.

Dans son discours de circonstance, le maire Matoto a tenu à saluer la construction de cette salle dans sa commune qui, selon lui, va contribuer à l’épanouissement de la jeunesse.

“L’inauguration d’une telle infrastructure dans notre commune, contribue à l’épanouissement de notre jeunesse qui éprouve un réel besoin d’affirmation et compétitivité dans un monde de concurrence. Donc c’est le lieu de féliciter les initiateurs de cet important investissement de Canal Olympia. Je demande à la jeunesse de la commune de Matoto de bien tenir ce bijoux, parce qu’il vient résoudre un problème épineux en ce qui concerne l’accompagnement de la Jeunesse. Cette commune n’avait pas un lieu de divertissement, donc voir un tel bijou dans notre commune ne peut que nous réjouir”, s’est réjoui Mamadouba Tos Camara.

Canal Olympia Tombolia ouvrira ses portes ce vendredi, 20 Novembre avec en programmation, trois films ainsi que les gros succès de l’année 2019.

Pour le directeur général de Canal Olympia, cette nouvelle infrastructure permettra l’émergence et l’accompagnement de talents guinéens et africains évoluant dans la culture, le cinéma et le sport.

“Nous inaugurons aujourd’hui, la 14ème salle Canal Olympia en Afrique et la deuxième en Guinée. Cette salle, outil culturel intégré permettra l’émergence et l’accompagnement de talents guinéens et africains; réalisateurs, acteurs, chanteurs, musiciens et humoristes mais aussi sportifs grâce à Vivendi-sport. Grâce à un partenariat solide avec le Ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique, Canal Olympia Tombolia et Kaloum viendront renforcer l’offre culturelle et soutenir les initiatives de promotion de la culture, de la jeunesse dynamique du pays. Je suis donc fier et heureux d’annoncer l’ouverture des séances de cette salle dès demain [vendredi] en parallèle des séances de la salle de Kaloum. Ces deux salles seront équipées d’ici quelques jours, de la technologie 3D, permettant une immersion totale dans les films”, a annoncé Simon Minkowski, directeur général de Canal Olympia.

Présidant cette cérémonie d’inauguration, Bandjan Traoré, le représentant du ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, a remercié les initiateurs tout en soulignant que Canal Olympia, est un investissement qui correspond aux orientations de la politique culturelle du gouvernement guinéen.

“Je voudrais exprimer la profonde gratitude du Ministère de la culture, à la société pour avoir doté notre capitale, en particulier la commune de Matoto, de cet important bijou, c’est-à-dire cet espace de diffusion qui est canal Olympia Tombolia. Je reste convaincu que nos artistes et autres hommes de culture, mettront à profit les infrastructures et les équipements de ce complexe culturel pour faire rayonner la culture guinéenne dans tous ses aspects. Ce complexe vient combler un grand vide dans la commune de Matoto. Canal Olympia est un investissement qui correspond parfaitement aux orientations de la politique culturelle nationale en matière de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel en Guinée”, a souligné le conseiller du ministre de la culture, chargé des questions culturelles.

Cette deuxième salle de Canal-olympia à Conakry proposera 19 séances de cinéma par semaine et sera ouverte du mardi à dimanche.

Thierno Sadou Diallo