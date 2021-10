Après l’audio explosif, le juge Wright réplique : “la loyauté du magistrat c’est par rapport à la loi”

Le juge Wright Charles Alhussein a réagi a l’audio explosif dévoilé ce mardi 5 octobre dans les « Grandes Gueules » de la radio Espace fm, attribué au procureur du tribunal de Dixinn Sidy Souleymane N’Diaye. Dans ce document sonore, on y entend une voix plaider pour condamnation de Oumar Sylla “Foniké Mengué”, membre du FNDC.

Selon le juge, la loyauté du magistrat, c’est par rapport à la loi et non à un individu.

« Le plus grand déloyal est celui qui refuse de se soumettre à son serment. La loyauté du magistrat c’est par rapport à la loi et non à un individu. Vous étiez vous lorsque ma famille et moi étions menacés de mort pour juste avoir fait que mon travail. Pauvres-nous !!! », a écrit Wright Charles Alhussein sur sa page Facebook.

Lors du procès, le juge Wright, réputé intègre, avait libéré le responsable de la mobilisation du FNDC qui était poursuivi pour divulgation de fausses informations.

Depuis quelques mois, le juge a été affecté à Dubréka, à quelques kilomètres de la capitale Conakry. Une nomination qu’il a saluée sur sa page Facebook.

