Après le Roi Mohammed VI, le FMI confirme à la hausse les prévisions de croissance au Maroc

Nouvelles prévisions de croissance pour le Royaume du Maroc en 2021. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de 5,7 % pour le Royaume chérifien, malgré la pandémie de Covid-19.



Dans son rapport publié, mardi 12 octobre, le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la hausse ses prévisions pour l’économie marocaine. La croissance devrait atteindre 5,7% contre 4,5%, anticipé auparavant. Selon les statistiques du FMI, le Maroc devrait afficher le taux de croissance le plus robuste des pays de la région Moyen-Orient Afrique du nord.

Les chiffres du FMI viennent confortés les performances économiques du Maroc soulignées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vendredi dernier à Rabat, lors de son discours au Parlement.

’’ En effet, grâces aux mesures adoptées, sous Notre impulsion, il est attendu qu’en 2021, le Maroc, si Dieu le veut, réalise un taux de croissance supérieure à 5,5%, ce qui constitue une performance inégalée depuis des années et compte parmi les plus élevées à l’échelle régionale et continentale ’’, a souligné le Souverain.

Le FMI anticipe une croissance de 3,1% en 2022 contre 3,9% dans son dernier rapport. L’institution de Bretton Woods informe que le chômage devrait grimper à 12% en 2021 avant de reculer à 11,5% l’an prochain. L’indice des prix à la consommation restera stable. Il se situera respectivement à 1,4% en 2021 et 1,2% en 2022. Le solde du compte courant du Maroc s’établit à -3,1% en 2021 et à -3,3% en 2022, selon le rapport semestriel du FMI.

Au niveau mondial, le FMI a revu légèrement à la baisse ses projections de croissance (5,9% cette année et 4,9% en 2022). Le Fonds a relevé la persistance à court terme des répercussions de la pandémie et ses effets divergents.

Ce dernier rapport du FMI confirme que le Royaume du Maroc a réalisé de bonnes performances, malgré la pandémie de Covid-19, qui a impacté négativement toutes les économies du monde.