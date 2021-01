Après les ”bisbilles”, Ahmed Kourouma reste dans les GG

Donné pour partant après des “bisbilles” avec le PDG de Hadafo Médias, Ahmed Kourouma reste finalement dans l’émission phare Les Grandes Gueules (GG) de la radio Espace fm. L’ex-banquier et politique, devenu chroniqueur de la plus grande radio privée de Guinée était ce lundi matin dans l’émission à grande écoute, toujours égal à lui-même. Désormais, son départ pour Djoma tv est mis en veilleuse, lui qui avait déjà planifié des rendez-vous avec des responsables du nouveau groupe de médias. Tant mieux donc pour “Kourouma et Compagnie”.

Focus